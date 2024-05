»Jeg har haft dum numse i flere dage.«

Sådan lyder det, da B.T. fanger den tidligere cykelrytter Lars Bak og Rasmus Staghøj, der tidligere var en del af TV 2's cykeldækning, kort inden pokalfinalen mellem Silkeborg og AGF.

De to har netop arbejdet tæt sammen under blandt andet Tour de France på TV 2, men i dag er de to Silkeborg-fans, der indædt håber på en pokalsejr til deres hold.

»Jeg har været dødnervøs. Jeg har haft dum numse i flere dage op til den her kamp,« siger Rasmus Staghøj, hvorefter Lars Bak samler den op:

»Der er god stemning og København er rød lige nu.«

Lars Bak bliver herefter spurgt ind til, hvorfor hjerteklubben er Silkeborg IF.

»Jeg var bolddreng dengang, at de blev danske mestre. Og så var det der, at jeg spillede fodbold inden, at jeg blev cykelrytter.«

Opskriften på, hvordan Silkeborg hiver en sejr hjem kommer Rasmus Staghøj med - og han sender samtidigt en stikpille mod Aarhus.

»Så skal vi lykkedes med at spille fodbold. AGF er jo ikke særlig interesseret i at spille fodbold, når det kommer til stykket. Jeg er jo sikker på, at den neutrale seer også vil sige, at AGF jo ikke kan spille fodbold,« siger Rasmus Staghøj og uddyber med, at de kun har deres fysik og dødbolde at spille på.

Kort efter dette afbryder den tidligere Den Store Bagedyst-deltager Tobias Hamman interviewet. Du kan se episoden i videoen øverst i artiklen.

Pokalfinalen bliver sparket i gang kl 17.00 i et fyldt Parken. Kampen kan du følge lige HER.