Verdens byer bliver mere befolkede, samtidigt med at klimaforandringer gør vores vejr varmere.

De ændrede tilstande får nu frygten for en dødbringende myggebåren sygdom til at stige, skriver det norske medie Dagbladet.

Der er tale om denguefeberen, hvor en af arterne der bærer den, nu har etableret sig i det sydlige Europa.

Bare i år er over fem millioner mennesker registreret smittet med virussen, og 2000 er døde.

I Argentina er patienter med denguefeber i kø for at modtage lægebehandling. Foto: Natacha Pisarenko/AP/Ritzau Scanpix Vis mere I Argentina er patienter med denguefeber i kø for at modtage lægebehandling. Foto: Natacha Pisarenko/AP/Ritzau Scanpix

»Der er en enorm stigning af denguefeber i øjeblikket. De myg, der overfører denguevirussen, tilhører slægten Aedes. En af arterne i denne slægt, kaldet tigermyggen, har etableret sig i områder i Europa, primært omkring Middelhavet,« siger Elisabeth Astrup, der er læge ved det norske Institut for Folkesundhed til Dagbladet.

Globale temperaturstigninger gør, at man forventer at tigermyggen vil sprede sig endnu mere.

Ifølge The Economist bliver der længere mellem de steder i verden, hvor temperaturer kommer under 15 grader, hvilket er den temperatur, hvor myggen dør.

Også derfor er der altså ikke foreløbig fare for, at myggen vil slå lejr i Nordeuropa, vurderer den norske læge.

Ifølge sundhed.dk viser klassisk denguefeber sig som en influenzalignende tilstand med akut indsættende høj feber, kulderystelser, hovedpine, lysskyhed, hududslæt, samt muskel- og ledsmerter.