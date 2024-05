Bayern München havde proppet Real Madrid ned i sænken, og snøren var næsten bundet, da en levende klublegende begik en kæmpe brøler. På få vanvittige minutter vendte kampen fuldstændigt på hovedet.

Her får du B.T.s dom over Champions League-semifinalen mellem Real Madrid og Bayern München, som Real Madrid vandt 2-1:

Han er ikke længere helt 'neu', men Manuel Neuer viste alligevel sin verdensklasse i den afgørende semifinale.

Er du vanvittig, hvor leverede han mange sindssyge redninger. Indtil han blev skurk.

For det gik helt galt for den 38-årige veteran, der droppede på det groveste og vækkede Real Madrids blodtørst. Et langskud ramte keeperen i brystet og hoppede ud foran en Joselu, der kunne prikke den ind.

Få minutter senere blev Neuer så igen skudt i sænk af Joselu. Et kort VAR-tjek godkendte målet. Det er næsten synd, at så vild en præstation bliver ødelagt på så kort tid. Men sådan kan Champions League også være. Wauw et drama!

Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvad skete der lige dér? Det så fuldstændigt absurd ud!

Real Madrids Antonio Rüdiger var i gang med at samle bolden op på egen banehalvdel, mens et par Bayern-spillere gjorde klar til at presse ham.

Men samtidig angreb Rüdigers holdkammerater i den modsatte ende, og det endte med to gigantiske chancer til Real Madrid!

Først bankede Vinicius Junior bolden på stolpen, inden Manuel Neuer diskede op med en megaredning på Rodrygo. Men mon ikke VAR alligevel havde grebet ind, hvis det var endt med en Real Madrid-scoring.

Det bliver alligevel ikke en ren tysk finale på Wembley. Det lignede det ellers længe.

Real Madrid rimer på Champions League. Det gør det bare. Basta. Bum!

Den spanske kongeklub skulle kun bruge to minutter på at ødelægge den tyske fest, og nu drømmer tusindvis af fans i den spanske hovedstad om at rejse til Wembley og ødelægge endnu en tysk solstrålehistorie.

For Dortmund venter i finalen 1. juni. Og det kan kun blive toplækkert!