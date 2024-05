Tadej Pogacar smadrer konkurrenterne i Giro d'Italia, men i kulissen er det ikke fryd og gammen for den slovenske superstjerne.

Cykelrytterens udviklingshold – Pogi Team – er blevet ramt af den værst tænkelige nyhed. En af mandskabets helt unge ryttere er afgået til døden.

'Det er med dyb sorg i hjertet, at vi informerer om tabet af vores værdsatte medlem, Urban Prevc, som har forladt os alt for tidligt,' skriver holdet på Instagram. Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

Tadej Pogacar har selv delt opslaget i sin story.

Her opfordrer han blandt andet også til at donere penge til UNICEF. Midler, der går videre til de sportsklubber, den unge mand var en del af i løbet af sit liv. Herunder Pogi Team, der opererer under UAE Emirates, Pogacars arbejdsgiver.

'Tak for jeres tilstedeværelse og støtte i disse svære øjeblikke. Må Urbans ånd leve videre gennem os og den sport, han elskede så højt.'

Ifølge det slovenske medie Siol.net døde den unge mand af følgerne fra en tragisk kayakulykke.

Den sidste afsked med den unge mand finder sted i dag, torsdag.