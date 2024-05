To navne forbundet af en hjerteemoji: 'Hamas elsker Biden'.

Den lille korte besked har lørdag morgen skabt stort postyr i Israel og hele vejen over Atlanten til USA, efter at den blev skrevet på det sociale medie X.

For afsenderen er Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir.

»Det er vildt uansvarligt, og det er ikke bare respektløst: Det sætter Israels nationale sikkerhed på spil. Han er medlem af sikkerhedskabinettet, som træffer beslutninger om krigen mod Hamas,« konstaterer B.T.s Mellemøstkorrespondent Jotam Confino om tweetet:

Hamas ❤️Biden — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 9, 2024

»Det er jo helt hovedløst at skrive det om Israels tætteste allierede. Det er jo en stor lussing til Biden, og hvis der er noget, man som krigsførende nation ikke skal gøre, er det at stikke sin bedste ven en lussing – der jo faktisk har stået på Israels side hele tiden.«

Itamar Ben Gvirs reaktion kommer efter, at den amerikanske præsident, Joe Biden, natten til torsdag meldte ud, at man vil stoppe leverancen af våben til Israel, hvis invasionen af byen Rafah fortsætter.

Samtidig lød det fra uofficielle kilder, at USA tilsyneladende allerede har stoppet leverancen af 3.500 bombe af frygt for at brugen af dem vil koste civile menneskeliv.

Derfor mener den israelske topminister altså, at Hamas har grund til at elske Joe Biden.

Joe Biden løftede pegefingeren i nat. Foto: Samuel Corum/EPA/Ritzau Scanpix

»Men der er jo tale om en meget delikat situation. Det er jo ikke et realityshow, og derfor skal man passe på med sådan nogle bombastiske udtalelser,« siger B.T.s Jotam Confino:

»Biden går kun ud med det våbenultimativ, fordi han føler sig så presset af baglandet, der er sure over Israels krig i Gaza. Og så er der snart valg i USA, hvor han også gerne vil appellere til de vælgere, der hader Israel.«

Samtidig kan Itamar Ben Gvirs tweet også ses som en del af et internt politisk spil i Israel, hvor han forsøger at hævde sig i den modsætningsfyldte samlingsregering.

»Han er hardliner og har opbakning fra dem, der ønsker, at Israel skal gå endnu hårdere til værks i Gaza. Han har et rimeligt ekstremt vælgersegment – de er meget højreorienterede og nationalreligiøse, og dem er der trods alt stadigvæk mange af,« vurderer Jotam Confino:

B.T.s Mellemøstkorrespondent Jotam Confino

»Det er i virkeligheden lige efter hans drejebog.«

B.T.s Mellemøstkorrespondent forventer dog, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kommer ud og irettesætter sin minister.

Men mere kommer der nok ikke til at ske, selvom oppositionen allerede har krævet en fyring af Itamar Ben-Gvir.

»Han bliver ikke fyret, for Netanyahu er vildt afhængig af ham, og uden hans mandater har han ingen regering.«