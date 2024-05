Rusland fortsætter sin krig i Ukraine, men ifølge Polens chef for kontraspionage, er den russiske præsident, Vladimir Putin klar til at tage krigen helt ind på NATOs territorie.

»Putin er helt sikkert allerede forberedt på en minioperation mod et af de baltiske lande, for eksempel kunne han gå ind i berømte Narva eller gå i land på en af de svenske øer,« sagde Jarosław Stróżyk til Gazeta Prawna.

Det skriver flere medier, herunder LBC.

Narva er en kommune i det østlige Estland, som ligger på grænsen til Rusland.

Jarosław Stróżyk fortæller, at et angreb kunne komme for at teste, hvordan NATO ville reagere.

Han er ikke alene om at fortælle om Ruslands militære kræfter.

Torsdag mindede Putin endnu en gang verden om, at Rusland atomarsenal står klar til brug under sin tale til den årlige militærparade, der fejrer sejren over nazisterne for 79 år siden.

Anderledes håbefuld lød den russiske præsident tidligere på ugen, da han tirsdag blev officielt indsat som Ruslands præsident for femte gang i streg.

Her lød det, at Putin nu var åben for dialog.

»Vi afviser ikke en dialog med Vesten. Valget ligger hos dem,« sagde han.



Det fik Kristian Gerner, der er Rusland-ekspert og professor emeritus ved Lunds universitet, til at se muligheden for en afslutning på krigen i Ukraine.

»Det han siger er, at han er villig til at afslutte krigen i Ukraine med de gevinster, som han har opnået. Putin indser, at han ikke kan magte at tage hele Ukraine, men kommer til at blive stående i de områder, som russerne allerede har indtaget.«