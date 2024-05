Åbnede Putin lige op for en afslutning af krigen i Ukraine?

Det mener i hvert fald Kristian Gerner, der er Rusland-ekspert og professor emeritus ved Lunds universitet.

Og det gør han på baggrund af Putins tale tirsdag, hvor han officielt blev indsat til sin femte periode som præsident i Rusland.

Putin er nu officielt indsat til sin femte periode som præsident i Rusland. Foto: Cao Yang Xinhua/Xinhua/Ritzau Scanpix Vis mere Putin er nu officielt indsat til sin femte periode som præsident i Rusland. Foto: Cao Yang Xinhua/Xinhua/Ritzau Scanpix

Ifølge det statslige nyhedsbureau, RIA, sagde Putin blandt andet:

»Vi afviser ikke en dialog med Vesten. Valget ligger hos dem.«

»Er de fortsat interesseret i at begrænse Ruslands udvikling og fortsætte en politik med et aggressivt og årelangt pres mod vort land, eller vil de lede efter veje til samarbejde.«

»Samtaler er mulige, også om sikkerhedsspørgsmål og strategisk stabilitet, men på lige vilkår og med respekt for hinandens interesser.«

Den dør, som dermed bliver skubbet en lille smule på klem, tolker Kristan Gerner således:

»Det han siger er, at han er villig til at afslutte krigen i Ukraine med de gevinster, som han har opnået. Putin indser, at han ikke kan magte at tage hele Ukraine, men kommer til at blive stående i de områder, som russerne allerede har indtaget.«

»Jeg tolker dette, som at han er tilfreds, hvis han får lov til at beholde det østlige Ukraine og Krim. Men det har Ukraine så sagt, at de på ingen måde kan godtage.«

Spørgsmålet er så også, hvad de vestlige stormagter vil sige til Putins åbning.

»Putins problem er, at han har opbrugt al troværdighed. Vestlige ledere som Macron og Biden tør ikke stole på ham. De ved ikke, hvad han kan finde på,« siger professoren fra universitetet i Lund.