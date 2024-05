»En skændsel« og en »absolut katastrofe.«

Efter onsdagens vanvittige semifinale mellem Real Madrid og Bayern München, der sendte spanierne videre, er de verbale angreb haglet ned over kampens dommer, Szymon Marciniak.

I opgørets afgørende sekunder dømte polakken en tvivlsom offside-kendelse, hvor han underkendte Bayerns udlignende 2-2 mål, som kunne have sendt kampen i forlænget spilletid.

Men i stedet for at lade chancen spilles færdig og derefter tjekke den på VAR-skærmen, fløjtede han af midt under chancen – og derfor ikke kunne tjekke situationen ved hjælp af VAR. Dommen kunne dermed ikke laves om.

Bayern-bænken anført af Thomas Tuchel var rasende efter dommer Marciniaks omdiskuterede fløjt.

»Vi kender alle reglerne. Hvis det ikke er en klar offside, så spiller man videre. Jeg mener, at det er lidt af en skændsel, at han fløjter. For sådan er reglerne,« lød det fra Matthijs de Ligt, der ellers var manden bag 2-2 målet, til Viaplay. Du kan se både interviewet og den omdiskuterede situation i toppen af artiklen.



»Det her må ikke være muligt. Det er utroligt.«

I Viaplays Champions League-udsendelse var reporter Niels Christian Frederiksen heller ikke i tvivl om, hvad han mente om situationen.

I minutterne efter slutfløjt mødte han nemlig den tidligere topdommer Mateu Lahoz, der – ifølge Frederiksen – havde kaldt dommen for en katastrofe.

»Bayern München – det er konklusionen – de er blevet snydt i aften. Det mål skulle ikke have været annulleret, der var ikke offside. Det er en katastrofe, at sådan noget kan ske,« lød det fra Niels Christian Frederiksen.

Blandt de tyske medier er der også bred enighed om den kontroversielle dom. Hos Kicker citerer man eksempelvis Bayern-træner Thomas Tuchel for at kalde det for en »absolut katastrofe,« mens Bild skriver »sikke en skandale« om episoden.

Ifølge blandt andet Matthijs de Ligt har Szymon Marciniak undskyldt for situationen.

