Hun spiller hovedrollen som tennisspiller i den nye Hollywood-film Challengers, men forinden anede hun intet om sporten.

Og hvad gør man så?

Hollywood-stjernen Zendaya – og hendes medskuespillere Josh O'Connor og Mike Faist – gik i intensiv tennistræning hos legenden Brad Gilbert.

»Jeg vidste ikke noget om tennis, for at være ærlig. Så jeg kastede mig bare ud i det. Jeg har set stort set hver eneste video, hver eneste kamp, der er online, hvert eneste sammenklip, hvert eneste interview,« fortæller Zendaya til Variety.

Zendaya var også en tur i Monaco for at se verdens bedste i aktion. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Zendaya var også en tur i Monaco for at se verdens bedste i aktion. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Zendaya brugte timevis på at lære sporten at kende, og hendes Instagram blev fyldt med tennisvideoer.

»Jeg er ved at lære at spille tennis, og jeg ser de her små børn på Instagram – omkring 10 år – helt professionelle. Jeg tænkte: 'Wow, jeg er elendig!' Jeg var selvfølgelig meget skræmt over, at jeg skulle ud i noget, jeg virkelig ikke forstod,« fortsætter Hollywood-stjernen.

Men det var selvfølgelig ikke nok kun at se videoer.

Det afslører tennislegenden Brad Gilbert, der udover selv at have vundet 20 store turneringer, OL-bronze og været nummer fire på verdensranglisten, også har været træner for endnu større legender som André Agassi, Andy Roddick og Andy Murray og nu er træner for stortalentet Coco Gauff.

Samtidig har han skrevet bogen 'Winning Ugly' om sportens mentale aspekt, der spiller en stor rolle i Challengers.

»Jeg havde et par måneder i Los Angeles med Zendaya. Vi begyndte at få hende på banen, først ved at arbejde med en fitnesstræner og derefter ved at arbejde med teknik og kopiere teknikker fra spillere, vi kunne se på,« fortæller Brad Gilbert til GQ.

»Hun arbejdede meget med de videoer, vi sendte hende, og så sagde hun pludselig: 'Okay, det er det sving, jeg har.' Og så var hun i stand til at reproducere det. Ifølge manuskriptet skulle hendes karakter være en aggressiv dræbertype af en tennisspiller, men man ved ikke præcis, hvilken stil det er,« fortsætter Gilbert.

Det var især videoer af høje spillere som Venus Williams og Maria Sharapova, der skulle give Zendaya en idé om, hvordan hun selv skulle spille.

Og så er der skriget, som utallige tennisspillere er berømte og berygtede for.

Brad Gilbert tog Zendaya med til flere college-kampe i USA, hvor intensiteten er enorm.

»Der bliver råbt og skreget ved hvert point. Hun blev virkelig påvirket af at se den fysiske side af college-spillet, skrigene og så videre. Hun var ret overrasket over at se alt det lort, der sker til college-kampene. Det er utroligt, hvor meget der bliver skreget på alle baner på college-niveau,« siger Brad Gilbert.

Tennislegenden fortæller, at han havde de tre skuespillere under sine vinger i seks intensive uger, og at filmens tennisscener tog 19 dage at optage, inden de kom under kærlig CGI-behandling.

Den tidligere tennisstjerne Andrea Petkovic har set den nye Hollywood-film, som hun hylder.

Der var dog ét stort problem: Filmen er ALT for sexet i forhold til, hvordan livet ellers er som tennisspiller. Læs hele den historie lige her.