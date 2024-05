Måske kender du slet ikke mærket. Men står det til folkene bag, bliver det meget snart lavet om.

Det kinesiske luksusbilmærke Hongqi, som betyder 'Rød fane', præsenterer nemlig nu kæmpestore planer om at erobre Europa og Danmark inden for få år.

Inden 2028 vil Hongqi sælge flere end 160.000 elbiler udenfor Kina årligt, og målsætningen er, at man skal være til stede i flere end 100 lande og i flere end 1.000 showrooms rundt i verden.

I Danmark har man via importøren K.W. Bruun indtil videre blot forsøgt sig med en enkelt model, en E-HS9, og den har man haft vanskeligt ved at få ud over rampen indtil videre.

Det understreger i hvert fald forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM over for B.T.

»Der findes kun 181 biler fra Hongqi på de danske veje, og det er alle sammen E-HS9, som blev markant sat ned sidste år,« forklarer han.

Hongqi vakte ellers opsigt i bilverdenen, da producenten i oktober høvlede ufattelige 350.000 kroner af prisen på samtlige udstyrsvarianter af E-HS9, som er en syvpersoners elektrisk SUV.

Dermed kom den billigste version til at koste 450.000 kroner.

Men det har tilsyneladende ikke for alvor fået danske forbrugere til at slå til.

»Ser vi på nysalget, er der siden nytår indregistreret 111 styk trods det historiske prisfald. Det er simpelthen ikke en bil som danskerne har taget til sig,« konstaterer Ilyas Dogru.

Han peger dog på, at en syvpersoners elbil trods alt hører til sjældenhederne.

Hongqi forklarer selv i en pressemeddelelse, at Hongqi E-HS9 er blevet taget godt imod af danskerne.

Den kinesiske bilproducents store planer om at erobre blandt andet Danmark skal blive virkelighed ved hjælp af flere andre bilmodeller.

Og ved et stort autoshow i Beijing i denne uge har Hongqi præsenteret fem nye modeller - alle elektriske - og den første vil ramme Danmark til efteråret.

Der er tale om en sedan, E-H7, som ifølge Hongqi kommer med en lang rækkevidde, som efter den kinesiske standard CLTC er på omkring 800 kilometer. Og dertil kommer, at den angiveligt vil kunne lade med 365 kW, hvilket er lig med 215 kilometers kørsel på fem minutters opladning.

Bliver de ny modeller fra Hongqi en succes i Danmark?

»Det er svært at sige. Generelt har de kinesiske mærker ikke gået fodfæste i Danmark endnu,« siger Ilyas Dogru.

»De lider fortsat under, at danskerne ikke kender dem, og naboeffekten er udeblevet. Den seneste trussel fra EU-kommissionen om en hårdere toldhammer gør det ikke nemmere.«

»Ser vi på specifikationerne på de kommende biler, er de anderledes end E-HS9. De har bedre opladningsevner, men om det alene kan rykke alene på salgstallene, bliver interessant at se. Prisen er afgørende,« spår Ilyas Dogru.

Og hvad prisen på en E-H7 kommer til at ende på i Danmark, oplyser Hongqi ikke i denne omgang.

