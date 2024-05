En ny reklame fra Apple er kommet i strid modvind.

»Når jeg ser den, skammer jeg mig over, at jeg har købt Apple-produkter i 19 år,« som en bruger på det sociale medie X skriver.

Og det er der rigtigt, rigtigt, rigtigt mange, der har gjort.

Samtidig har et stort antal af de kritiske kommentarer har fået tusindvis af likes. 20.000, 19.000, 14.000, 13.000, 12.000 og så videre. Se reklamen nederst i artiklen

Men tilbage til selve omdrejningspunktet for harmen.

Det var Apple-topchefen Tim Cook, der forleden smed den præcis et minut lange reklame på X med ordene:

»Mød den nye iPad Pro: Det tyndeste produkt vi nogensinde har skabt, den mest avancerede skærm vi nogensinde har lavet, med den mest utrolig kraft i M4-chippen,« lød det.

»Bare forestil dig alle de ting, den vil brugt til at skabe.«

Her ses den nye tynde iPad. Foto: Handout/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den nye tynde iPad. Foto: Handout/EPA/Ritzau Scanpix

Her nærmer vi os årsagen til onlineraseriet.

For i reklamen ser man en enorm trykpresse knuse en række hjælpemidler og redskaber, som vi mennesker ellers har brugt kreativt til at skabe musik og kunst.

En trompet ryger først. Herefter ryger også en pladespiller, computere, et klaver, maling, en flippermaskine, kameraer, bøger, en guitar. Og mange andre ting.

Til sidst er alt knust og smadret, og i stedet ligger den nye iPad tilbage i stedet i trykpressen.

Maling og klaver smadres. Foto: Screenshot/Appler-reklame Vis mere Maling og klaver smadres. Foto: Screenshot/Appler-reklame

Understået at de klassiske redskaber og instrumenter ikke længere er nødvendige, fordi det nye Apple-produkt kan bruges i stedet.

»Det er en hjerteskærende, ubehagelig og egoistisk reklame,« som en bruger skriver om budskabet.

»Jobs ville aldrig have godkendt det. Det udviser foragt for redskaber og kunst. Tvivl ikke på, at det er utilsigtet, men det er i dårlig smag,« som det også lyder.

»Jeg er ikke sikker på, at et budskab om at ønske ødelæggelse for alle de gode og smukke ting i verden, virkelig er den stemning, I gik efter,« skrives der videre.

»Jeg kan slet ikke relatere til filmen. Det udviser mangel på respekt for kreativt udstyr og håner skaberne,« gives der også udtryk for.

Og antallet af likes til de forskellige kritiske røster bare stiger og stiger hele tiden.

Her kan du se reklamen: