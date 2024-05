OBS! SPOILER ALERT. Jagten på kærligheden er skudt i gang for deltagere og seere af 'Bachelorette', og den første roseceremoni er allerede forbi.

Her nåede mændene knap nok at sige 'hej', inden de med sommerfugle i maven skulle vente på, om årets bachelorettes, Lissa og Sofie, ville bruge mere tid på dem.

Og specielt for én var det en hård omgang at skulle gennem den første ceremoni.

Nicolai Bo Larsen var startet halvsløjt ud på sine speeddates med de to kvinder, og da de begge kaldte ham det forkerte navn, var han godt klar over, at der kunne være langt til en rose.

Det fortæller han til B.T.

»Det korte svar er 'ja', jeg vidste godt, det ville blive svært.«

Nicolai blev af begge kvinder forvekslet med Lasse. Og det var ikke til hans fordel. Foto: TV 2/Lotte Lemche Vis mere Nicolai blev af begge kvinder forvekslet med Lasse. Og det var ikke til hans fordel. Foto: TV 2/Lotte Lemche

I starten tænkte han dog ikke over, at det ville betyde, at han skulle hjem som en af de første, men efter at have snakket lidt med de andre mænd i villaen, blev han mere usikker.

»Vi taler jo om, hvordan det er gået, og der kan jeg godt høre, at det jo nok ikke er gået fantastisk. Jeg bruger min tid med Lissa på at snakke om, at jeg ikke er Lasse, og da jeg taler med Sofie, har hun gennem hele tiden troet, at jeg også er ham,« fortæller Nicolai Bo Larsen.

»Jeg troede simpelthen ikke mine egne ører, da hun siger 'farvel Lasse', og det går op for mig, at det er dem begge, der har troet, jeg var en anden.«

Og til cocktails senere på dagen var Nicolai ikke helt klar til at bede om en samtale med kvinderne.

»Jeg er ikke så frembrusende som person, og det er sådan, at hvis man gerne vil snakke med pigerne, så skal man tage fat i en person til minglen og sige, at man gerne vil på en liste og så bryde ind, når de synes, det er tid.«

Og Nicolai får ikke skrevet sig på listen i den første time.

»Og da jeg så beslutter mig for, at jeg gerne vil snakke med Lissa, så er det for sent. II dag kan jeg godt se, at jeg nok skulle have gjort det lidt før, men der troede jeg ikke, det ville blive så afgørende. Jeg var stadig i gang med at lære programmets spilleregler, og så havde jeg endnu ikke vænnet mig til at være foran kameraerne.«

Lissa var den, som Nicolai gerne ville have talt mere med, men han var desværre for længe om det. Foto: TV 2/ Lotte Lemche Vis mere Lissa var den, som Nicolai gerne ville have talt mere med, men han var desværre for længe om det. Foto: TV 2/ Lotte Lemche

Til roseceremonien oplevede Nicolai Bo Larsen nogle følelser, som han slet ikke havde regnet med.

Han var nervøs, men det hele fik ham til at føle sig i live, og han var glad for at have taget chancen på Sri Lanka, selvom han ikke nåede at finde ud af, om der var kemi mellem ham og kvinderne.

»Jeg brugte jo cirka fire minutter på at snakke med hver af dem. Det er ikke nok til at afgøre noget.«

Den 35-årige oversætter fortryder på ingen måde, at han har deltaget i programmet – også selvom han skulle ud som den første.

»Jeg havde tænkt hjemmefra, at jeg ville fortryde, hvis jeg skulle hjem som den første, men det gør jeg slet ikke. Jeg har fået så meget ud af at være med. Det var en kæmpe oplevelse, jeg har fået gode venner, og der er mange andre muligheder fremadrettet.«

I dag er han stadig single, men han er klar til at møde kærligheden.

Følg med i den nye sæson af 'Bachelorette' hver tirsdag, onsdag og torsdag klokken 20.40 på TV 2 Echo eller på TV 2 Play.