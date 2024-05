Det var en forventningsfuld administrerende direktør, der tilbage i 2019 kunne meddele, at tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt trådte ind i bestyrelsen i industrivirksomheden Carsoe.

»Hun kommer til at åbne døre for os,« sagde Mikkel Klitgaard Jacobsen, der dengang var administrerende direktør i virksomheden, til Finans.

Men nu er dørene lukket igen, da Helle Thorning-Schmidt er trådt ud af bestyrelsen i virksomheden.

Det bekræfter den nuværende administrerende direktør i nordjyske Carsoe, Hugo Dissing, til B.T.

Af dataplatformen Resights fremgår det, at Helle Thorning-Schmidt forlod bestyrelsen i slutningen af april.

Det har dog ikke været muligt for B.T. at få uddybet bestyrelsesstoppet fra Hugo Dissing, da han ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

B.T. har også rakt ud til den tidligere socialdemokratiske statsminister, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

Virksomheden Carsoe producerer udstyr til flydende fiskefabrikker og fødevareindustrien generelt.

Det var i november af 2019, at Helle Thorning-Schmidt trådte ind i bestyrelsen.

Dengang så fremtiden lys ud for Carsoe, da de året forinden havde sikret sig en gigantisk ordre på leverance af syv fiskefabrikker, der skulle indbygges på syv store russiske trawlere.

Men efter Ruslands invasion i Ukraine i 2022 har man droppet nogle af de kontrakter, man havde i landet.