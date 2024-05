Et æg lavet af cowboybukser. Med et par ben, der stikker ud af undersiden.

Det er ikke usædvanligt, at der bliver gået til ekstremerne for at skille sig ud fra mængden under Eurovision, men dette års finske bidrag er alligevel et af de mere farverige.

Meget passende hedder sangen 'No Rules', og bag den finder man sangeren Windows95man – som til daglig går under navnet Teemu Keisteri.

Og selvom han har fået flere til at trække på smilebåndene - blandt andet på grund af en optræden, som involverer meget små shorts, fyrværkeri og et famøst æg - sammen med makkeren Henri Piispanen, er de dog helt seriøse omkring det, de laver.

Her ses den finske artist Teemu Keisteri (forrest) og sanger Henri Piispanen på den turkis løber søndag i Malmø. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den finske artist Teemu Keisteri (forrest) og sanger Henri Piispanen på den turkis løber søndag i Malmø. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg dømmer ikke folk for, hvad de føler, men det, jeg gør med min kunst, er bare den, jeg virkelig er, så det er min naturlige måde at give mit budskab videre på. Det, jeg kan sige, er, at jeg tager det, jeg gør, alvorligt, og det bliver mit livs øjeblik. Det er langt fra en joke,« siger Teemu Keisteri til EurovisionWorld.

Da B.T. mødte ham under åbningen af årets show i Malmø i søndags, dukkede han op i et enormt cowboyæg sammen med medsangeren Henri Piispanen.

Fra ægget bølgede der røg, da det blev åbnet – ligesom man kunne se, at de to havde en gammel fodboldkamp spillede på en iPhone.

»'Nu Rules' er det motto, som jeg bruger i min kunst og i mit liv,« forklarer Windows95man:

Her ses et billede af den finske optræden under en prøve forud for tirsdagens semifinale. Foto: Jessica Gow/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af den finske optræden under en prøve forud for tirsdagens semifinale. Foto: Jessica Gow/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er min livsstil på en måde altid at være en weirdo. Jeg vil gerne vise folk, at det er okay at være underlig. Og give folk noget glæde. Man skal ikke være så seriøs,« tilføjer han.

Da Windows95man sammen med Henri Piispanen vandt det finske grandprix, løb de dog ind i nogle knapt så glædelige nyheder.

For på scenen var Teemu Keisteri iført både en T-shirt og en kasket med et iøjnefaldende logo for operativsystemet Windows 95.

Og det er en overtrædelse af retningslinjerne fra European Broadcasting Union (EBU), der står bag sangkonkurrencen.

Derfor besluttede duoen at sløre logoet – så man ikke helt kan se det, men alligevel kan fornemme, hvad det henviser til.

Samtidig fik Teemu Keisteri også lov til at beholde sit kunstnernavn, som ligeledes er inspireret af det gamle computersystem.

Til EurovisionWorld har sangeren forklaret, at han valgte det kunstnernavn på grund af nostalgi fra hans barndom.

»Jeg er en kunstner, som af og til går i bad og prøver at tænke: 'Hvad kan jeg gøre som det næste for at forvirre verden på en glad og lykkelig måde? Hvordan kan jeg bringe mere lykke ind i verden?' Det er virkelig vigtigt, men det er også min livsstil,« siger han.

Finland gik tirsdag videre til lørdagens finale. Du kan se, hvordan det går med dem, når showet går i gang kl 21 - og du kan følge dækningen i vores liveblog her på bt.dk.