Han lå bevidstløs i græsset i flere minutter, efter han blev ramt af en bold i ansigtet.

Jeff Reine-Adelaïde kom meget slemt til skade, da han blev ramt i ansigtet af en bold under kampen mellem Molenbeek og Charleroi lørdag i den bedste belgiske fodboldrække. Han forblev bevidstløs i flere minutter, før han blev båret ud af banen og kørt på hospitalet.

Ifølge det belgiske medie Le Soir kan han lide af en hjerneblødning.

»Jeff var bevidstløs i omkring ti minutter. Vi frygter en hjerneblødning,« bekræftede hans træner Yannick Ferrera på et efterfølgende pressemøde om spillerens tilstand.

Jeff Reine-Adelaïdes ansigt blødte, da han forlod banen.

»Vi kan dog endnu ikke vurdere, hvor alvorlig hans hovedskade er. Vi kommer ikke til at se ham på banen igen i denne sæson, men frem for alt håber vi, at alt går godt for ham,« sagde cheftræneren.

Klubben er endnu ikke kommet med nogen officiel udtalelse.

Den franske storklub Lyon, som Jeff Reine-Adélaïde tidligere har tørnet ud for, har tilbudt sin støtte til midtbanespilleren

L'Olympique Lyonnais est avec toi en ce moment difficile @jreineadelaide

Nous te souhaitons un prompt rétablissement



Courage et force à toi — Olympique Lyonnais (@OL) May 4, 2024

'Olympique Lyonnais er med dig i denne svære tid. Vi ønsker dig god bedring,' skrev klubben på X.

Der er stadig ikke meldt noget konkret om Jeff Reine-Adelaïdes tilstand.

Han har på Instagram dog selv takket for den enorme støtte og de mange beskeder, som han har fået efter episoden.

Opgøret endte med en Charleroi sejr på 3-1 i nedrykningsspillet i Jupiler Pro League.