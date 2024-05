De ventede og ventede på, at forældrene skulle nå det sidste stykke hjem fra bilferien til Tyrkiet.

Med da de tre voksne børn på den svenske ø Yxlan nordøst for Stockholm for en uge siden kunne se, at forældrenes Mercedes stadig ikke holdt ved deres hus, begyndte børnene søndag aften at ane uråd.

Og allerede inden, at politiet bekræftede, at det var forældrene som var ofrene i en opsigtsvækkende druknetragedie, forstod børnene, hvorfor de ikke var dukket op.

At det var deres forældre Lars-Olof Österberg, 78, og hustruen Marianne, 77, der i deres grå Mercedes på uforklarlig vis ved færgelejet var kørt lige gennem den lille bilfærge til øen, så bilen røg i vandet og ægteparret druknede.

Det er stadig en gåde, hvorfor bilen ikke nåede at standse på færgen. Men det er heller ikke det, der for tiden fylder mest for børnene, fortæller de til den svenske avis Expressen.

Det er mere kombinationen af massiv sorg og taknemmelighed over den store medfølelse, som de møder fra alle sider.

Eksempelvis fra politi, beredskab og lægepersonale.

»De har været rigtig gode og respektfulde. De har vist omsorg. Bare sådan en simpel ting, at da vi var ved færgelejet, så gav en politimand nogle "polititatoveringer" til min brors datter. Den lille gestus gjorde tingene lettere,« fortæller et af ægteparrets børn.

Efter den dobbelte drukneulykke har børnene også fået udleveret forældrenes ejendele.

Både det tøj, som redningsmandskabet klippede op i et forgæves forsøg på at genoplive forældrene, og de gaver fra Tyrkiet til børnebørnene, som blev fundet i det druknede ægtepars rejsetasker.

Midt i sorgen trøster de tre børn sig med, hvor meget varme, kærlighed og tryghed som forældrene nåede at vise og skænke dem gennem livet.

»Far sagde altid: Vi har så dejlige børn og børnebørn. Vi er så stolte af jer. Vi er så glade for at have jer allesammen,« siger datteren Ulrika til Expressen.

Ulykken skete kort efter klokken 18 søndag aften ved Furusund udenfor Norrtälje.

Først efter 50 minutters søgning fik dykkere bjærget de to personer fra bilen, og da var det for sent at redde deres liv.