Det voldsomme vejr i Kenya bliver ved – og det får nu også myndighederne til at advare de danskere, der måtte befinde sig i landet.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på X.

Tropisk regnvejr har haglet ned over landet de seneste uger.

Og i løbet af lørdagen ventes en cyklon at ramme.

Det medfører en risiko for kraftig regn og oversvømmelser i hele landet, oplyser Udenrigsministeriet.

»Hold dig opdateret via medierne, lokale myndigheder, dit hotel, rejsebureau eller flyselskab. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger,« oplyser myndigheden til danskerne.

I forvejen er Kenya ekstremt hårdt ramt af vandmasserne.

Mindst 210 personer har mistet livet, 160.000 har måttet flygte, og hjem er ødelagte. Det samme gælder for veje og broer, ligesom landets infrastruktur er hårdt ramt.

Myndighederne i Kenya forventer, at problemerne fortsætter i resten af maj.

»Det er trist, men vi har ikke set det sidste af denne farefulde periode, for situationen ventes at blive værre endnu. Meteorologer tegner et dystert billede,« siger præsident William Ruto fredag på kenyansk tv.

»Kenya kan måske stå over for sin første cyklon nogensinde,« advarer han.

