Blokaden af Københavns Universitet fortsætter.

I hvert fald så længe, det giver mening. Det slår demonstranten med kaldenavnet Kirk fast.

Hun taler med B.T., efter at KU har meddelt, at man har suspenderet en ellers igangværende dialog med bevægelsen Studerende mod Besættelsen.

KU har blandt andet meddelt, at det sker, fordi demonstranterne ifølge universitetet har udøvet hærværk og chikane. Men det afviser Kirk over for B.T.

»Det kender jeg absolut intet til, og jeg har ikke hørt det. Jeg har været her hele morgenen og har ikke hørt det fra nogen.«

»Det er ikke en linje, som stemmer overens med studerende på KU eller øvrige aktivister.«

Det er vel en slags chikane og sige, at ansatte ikke kan komme ind. Kommer I stadig til at sørge for, at ansatte ikke kan komme ind?

»Det er en midlertidig blokade, det er nogle timer på en solskinsdag. De kan sætte sig på en af de mange bænke, og de skal nok komme ind på et tidspunkt. Der er ikke så mange her, der har arbejde, der ikke kan klares med en computer og internetforbindelse.«

»Så jeg ved ikke, hvor meget chikane det er. Det må jeg ærligt indrømme.«

Hvor ved du det fra? At de kan klare deres arbejde et andet sted fra?

»Det er min egen vurdering. Det er bare noget, jeg siger.«

Du kan se hele interviewet øverst her på siden.

Godt og vel 40 demonstranter har fredag blokeret seks indgange til KU.

Blandt andet har de sunget sange, spillet instrumenter og bundet Palæstina-flag fast til bygningen.

»Vi anerkender fortsat vores studerendes og ansattes ret til at ytre sig og til at demonstrere. Dagens blokade er imidlertid hverken i overensstemmelse med dansk lov eller universitetets ånd og virke, selvom dette er og var forudsætningen for vores dialog med de studerende,« skrev KU i reaktionen og tilføjede:

»Vi suspenderer derfor dialogen med studerende mod besættelsen.«