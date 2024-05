De unge mennesker, der står bag Norges måske mest omtalte studenterbus 'Pøbben', udtaler sig nu for første gang.

Det gør de i forbindelse med 17. maj-paraden i Norge, der er en fest for børn og unge.

Forud for dagen har borgmester Andreas Vollshund nemlig henvendt sig med et ønske om at få gjort bussen mere børnevenlig, skriver Dagbladet.

»Når borgmesteren spørger pænt, er det okay at være pæn tilbage. Det generer os ikke, fordi det er den sidste dag,« siger et af busmedlemmerne Eskil Åmot Lye.

Bussen, der indvendigt skal ligne en pub, har et ydre, der er prydet af flere motiver. Blandt andet en kromutter og to mænd, der bokser.

Og så er der motivet, der har skabt alt balladen, siden bussen blev kendt i marts. Her kan man se en mand og en kvinde skildret på en måde, der skal forestille – må man formode – et samleje.

Og det er netop det billede, som borgmesteren gerne så fjernet.

Han uddyber, at borgmesteren tog en snak med dem og spurgte, om de kunne dække den omtalte del af facaden under festlighederne, og det sagde de ja til.

Og det er borgmesteren meget taknemlig for. Han forklarer overfor mediet, at det er »kloge, unge mennesker«, fordi de har lyttet til de råd, som de har fået.

Derfor har drengene besluttet at hænge et norsk flag på siden af bussen eller spraymale motivet væk.

De havde aldrig forestillet sig, at deres bus ville blive skabe så meget røre, som den har gjort.

»Da vi valgte at få malet det her, tænkte vi, at vi måske ville blive et samtaleemne i Rogaland. Men vi havde aldrig forestillet os, at hele Norge - og endda statsministeren - ville tale om det. Men det er bare pluspoint i bogen,« siger Eskil Åmot Lye.

Flere politikere kritiserede nemlig også det kvindesyn, som de mente, at bussen gav udtryk for.

Bussen, der har kostet i omegnen af to millioner kroner at klargøre og udsmykke, blev politianmeldt for at vise ulovligt pornografisk materiale tidligere i år.

Sagen blev dog droppet et par dage senere.

»Vi er meget tilfredse med vores udvendige design, og vi har ikke fortrudt den beslutning, vi har truffet,« har Russebussen tidligere skrevet i et skriftligt svar til Dagbladet.

Den norske studenterperiode har en tradition for, at man udsmykker busser, som de kører rundt i og fester i løbet af en måned, hvor den store afslutning er 17. maj.