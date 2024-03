Udsmykningen af en norsk studenterbus, som nogen måske vil kende som russebus, er kommet alt andet end festligt fra start.

Bussen, der har kostet i omegnen af to millioner kroner at klargøre og udsmykke, er blevet politianmeldt for at vise ulovligt pornografisk materiale.

Det skriver Dagbladet.

Bussen, der indvendigt skal ligne en pub, har et ydre, der er prydet af flere motiver som blandt andet en kromutter og to mænd, der bokser.

Og så er der motivet, der har skabt alt balladen. Her kan man se en mand og en kvinde skildret på en måde, der skal forestille – må man formode – et samleje.

Den norske kvindeorganisationen Ottar, »reagerer kraftigt på, at nogen skal kunne køre rundt i offentligheden med deres kvindefjendske budskab,« kan man læse i politianmeldelsen.

Russebussen, der hedder Pubben, er ejet af 20 mænd fra Bryne Videregående Skole, og de ser intet problem med udsmykningen.

»Vi er meget tilfredse med vores udvendige design, og vi har ikke fortrudt den beslutning, vi har truffet, skriver Russebussen i et skriftligt svar til Dagbladet.

Ifølge det norske medie har russebussen skabt stor debat i landet.

Også flere politikere har reageret på designet, blandt andet formanden for Kristeligt Folkeparti Olaug Bollestad, har kritiseret det kvindesyn, som han mener, designet er et udtryk for.