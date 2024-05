Flere og flere anmelder falske bilskader til forsikringsselskaber, og nu får det konsekvenser i Storbritannien.

Forsikringsselskabet Allianz fortæller til The Guardian om en stor stigning i mængden af sager, hvor kunder bruger billedmanipulation og dokumentfalsk til at foregive, at deres bil er blevet skadet.

Ifølge mediet har det bidraget til, at priserne på bilforsikring har nået et rekordniveau.

Allianz har oplevet en stigning i den specifikke type svindel på 300 procent fra 2021-22 til 2022-23.

For eksempel havde en person sendt forsikringsselskabet et billede af sin bil med en falsk revne i kofangeren samt en falsk faktura på et beløb svarende til knap 9000 kroner for reparation.

Selskabet kunne efterfølgende konstatere, at et identisk billede af bilen figurerede på mandens sociale medier, men her var bilen ikke skadet.

Forsikringsselskabet Zurich UK kender også til svindelnummeret.

Selskabet oplyser ifølge The Guardian, at det er ved at blive en af de mest fremtrædende trusler inden for forsikringssvindel.