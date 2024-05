Vurderingen af det mulige udfald af den igangværende retssag mod Donald Trump er nådesløs.

Altså over for den tidligere præsident.

»Der er en overvældende chance for en domfældelse,« lyder den således fra den tidligere FBI-direktør James Comey på tv-stationen Newsmax ifølge Independent.

Det er den igangværende sag om udbetalingen af tystyspenge til pornomodellen Stormy Daniels, det handler om.

James Comey var FBI-direktør fra 2013-17. Foto: Kevin Wolf/AP/Ritzau Scanpix Vis mere James Comey var FBI-direktør fra 2013-17. Foto: Kevin Wolf/AP/Ritzau Scanpix

Her er Donald Trump tiltalt for ved 34 tilfælde at have forfalsket sine regnskaber, for at skjule udbetalingen på lige omkring en million kroner.

James Comey tilføjer om det mulige udfald af retssagen, hvor anklagemyndigheden tidligere på ugen afsluttede sin bevisfremførelse. Hvor han altså tror på en domfældelse:

»Det er betydelig, men mindre chance for, at juryen vil være uenig, og der er nul chancer for en frifindelse,« siger han.

Ifølge den tidligere FBI-direktør har anklagemyndigheden haft »en meget stærkere sag«, end han havde forestillet sig. '

Faktisk troede James Comey slet ikke, at han selv ville have ført sagen til retten, da han første gang læste anklageskriftet.

Nu ser han helt anderledes på det.

»Efter at have set sagen og efterforskningen, kan jeg ikke se, hvordan de ikke kunne have fremstillet sagen,« siger han.