Der kører ingen toge mellem Danmark og Sverige fredag morgen.

Det skriver DR P4 Trafik København på X.

'Det skyldes et tog, der holder og spærrer ved Malmø C,' lyder det.

Mediet skriver, at der nu arbejdes på at få indsat togbusser mellem Hyllie og Københavns Lufthavn - men, at det endnu ikke er blevet bekræftet.

Opdateres..