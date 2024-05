Politiet oplyser, at de har foretaget anholdelser i forbindelse med det skyderi, der torsdag eftermiddag udspandt sig på Nørrebro i området ved Lundtoftegade.

Her blev to personer ramt af skud, de er begge uden for livsfare, oplyste politiet tidligere på dagen.

Det har været småt med informationer om hændelsen fra politiets side, men torsdag ved 20-tiden er der nyt i sagen.

Tre personer er blevet anholdt.

Politiet er stadig ved at undersøge de anholdtes roller i skudepisoden.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

Københavns Politi rykkede torsdag eftermiddag til Nørrebro i København efter en anmeldelse om skyderi.

Videoer viste en ambulance i høj fart og med politieskorte køre mod Rigshospitalet, hvor politiet det meste af eftermiddagen også var til stede.

Politiet oplyser, at man vil være til stede i området omkring Lundtoftegade hele aftenen.