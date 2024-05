En lille lokalsamfund i den amerikanske delstat Georgia er i chok og ikke mindst sorg.

Den 35-årige mor til seks Courtney Williams var ude at gå med et par af børnene, da naboens hunde gik til angreb.

Courtney klarede den ikke.

Det skriver Dagbladet.

Advarsel: Voldsomme billeder i artiklen.

To af børnene skulle også have lidt skader, heriblandt sønnen Kayden, der i et tappert forsøg på at skubbe sin lillesøster væk fra hundene selv blev angrebet.

Under angrebet forsøgte et tredje af Williams' børn at finde hjælp på en nærliggende skole – uden held.

Courtney Williams svigerinde skriver på Facebook, at en fremmed mand trådte til og hjalp børnene i sikkerhed. I opslaget kalder hun manden for en engel og beder om hjælp til at finde ham, så familien personligt kan takke ham for den heroiske indsats.

Da politiet ankom til stedet, var det en gruppe på 13 aggressive hunde, der mødte dem.

Hvad det retslige efterspil bliver for naboen og hundene, står stadig hen i det uvisse.

Courtney Williams' svigerinde har delt billederne af børnenes skader, som B.T. har fået lov at bringe – og vi skal som sagt advare om voldsomme billeder.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto