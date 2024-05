Han skulle egentligt bare ned for at handle i Lidl.

Men turen kom til at koste ham en ordentlig bule.

Racerkøreren Ronnie Bremer fortæller til B.T., at han onsdag aften blev slået ned foran Lidl ved Amager Strandpark.

»Jeg var inde at handle, da en kvinde gerne ville foran mig i køen. Jeg sagde, at hun måtte vente, og så gik jeg ud af butikken,« fortæller han.

Udenfor så han så atter kvinden.

»Med et smil på læben, spurgte jeg hende, om hun virkelig havde så travlt, at hun ikke engang havde tid til at vente. Så sagde hun et eller andet på et andet sprog til en mand, som kom direkte imod mig. Jeg troede, at han ville sige et eller andet, men han slog mig bare direkte med knyttet hånd på kinden,« siger Ronnie Bremer.

»Han sagde, at jeg ikke skulle genere hans dame. Jeg røg ned i en betonkant og fik en stor bule bag øret. Det er ømt nu, men nu må vi se, hvordan det går i morgen,« siger han.

Det blev ved det ene slag.

»Han gik væk, og det gjorde jeg også. Jeg var jo helt målløs. Det er chokerende, at man skal slås ned for sådan noget. Det kunne være gået helt galt, da jeg ramte betonkanten. Det hele tog kun nogle få sekunder, så jeg nåede næsten ikke at reagere,« siger Bremer, der ringede til politiet for at anmelde episoden med det samme, han kom hjem.

Han har selv følgende signalement af overfaldsmanden:

»Han var cirka 30 år gammel. Han var cirka 190 centimeter høj og vejede vel 90-100 kilo. Han var af udenlandsk udseende og bar en hvid T-shirt med sort print. Han kørte afsted i en sort Peugeot 308.«

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at de har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen, men at der endnu ikke er nogen sigtede.