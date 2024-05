Førstehjælpsudstyr, vådservietter, dåsemad og rigeligt med vand.

Briterne opfordres nu af myndighederne til at preppe i en ny kampagne.

»Modstandskraften begynder derhjemme,« som det lyder fra vicepremierminister Oliver Dowden ifølge Sky News.

Der er samtidig lanceret en ny hjemmeside, 'Prepare', der kommer med gode råd i forbindelse med potentielle udfordringer som oversvømmelser, strømsvigt eller en ny pandemi.

Flere europæiske lande er i de seneste måneder kommet med lignende udmeldinger til borgerne.

I Sverige er der eksempelvis ikke blevet lagt skjul på, at det er sket i skyggen af den stigende trussel fra Rusland.

Det nævnes dog ikke direkte i Storbritannien ved den nye hjemmeside.

Tættest på kommer vendingen 'konflikter'. Og det lyder det videre, at indbyggerne bør have et nødvendigt forråd til mindst tre dage pr. person i en husstand.