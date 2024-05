DRs nye, store dramadokumentar om præsten, politikeren og salmedigteren Grundtvig er landet.

Men i første afsnit har der sneget sig en historisk fejl ind.

»Det er fantastisk! Jeg elsker, at folk har så skarpe øjne på det,« lyder det fra seriens redaktør på DR, Lasse Bjørch, til B.T.

Man skal dog kun få minutter ind i den nye DR-serie, før fejlen viser sig.

Grundtvig sidder under en petroleumslampe – et halvt år hundrede før, den blev opfundet. Foto: Screenshot / DR

Her ser man den unge Grundtvig sidde ved sit skrivebord på Valkendorfs Kollegium.

Året er 1810, skrives det.

Men på sit skrivebord har den teologistuderende Grundtvig en petroleumslampe – altså en lampe, der først blev opfundet i 1853, næsten et halvt århundrede efter, at Grundtvig skulle forestille at sidde i dens skær.

DR-redaktør: Vi kommer aldrig til at være historisk korrekte

Selvom man i DR ikke har været opmærksom på fejlen, så har man faktisk brugt en masse kræfter på at finde lampen, fortæller seriens redaktør Lasse Bjørch.

»Det er okay, at feinschmeckerne kan opdage forskellen, men det skal forestille en argand lampe fra slutningen af 1700-tallet,« forklarer han.

»Og den er simpelthen ikke til at støve op. Der er blevet ledt med lys og lygte af det fantastiske hold bag setdesignet. Så derfor fandt de den her lampe, som ligner mest muligt.«

Dramadokumentaren om Grundtvig har da også haft en lang række historiske eksperter inde over.

Både før og under optagelserne, og sågar med i serien.

»Der vil også være nogen, der påpeger, at Grundtvig havde meget længere bakkenbarter,« tilføjer redaktør Lasse Bjørch. »Det var trenden dengang, men vi har jo taget et valg om, at de blev lidt kortere, for at det ikke tog for meget fokus og blev for fremmed i afkodelighed.« Foto: A&M Productions/Alonso Mayo

Men DRs redaktør for aktualitet og fakta, Lasse Bjørch, understreger, at man alligevel »aldrig kommer til at ramme, så det er historisk korrekt«.

»Vi gør jo alt for at ramme indenfor den tid, vi repræsenterer. Så vidt muligt. Men vi er ikke ude i at lave nøjagtige rekonstruktioner,« fastholder Lasse Bjørch.

For der er flere hensyn at tage, når der skal laves store epokedramaer på DR.

Både at man »ikke skal ramme et 'The Crown'-budget«, som Lasse Bjørch beskriver det, men også at seeren skal kunne komme med tilbage i tiden.

»Hvis det var reelt, så ville du heller ikke kunne høre noget, så ville bare hestesko på brosten lyde meget mere massivt i scenerne. Men vi skal jo også have en dialog,« eksemplificeres det med et grin.