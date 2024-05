Publikum kom for én ting, derefter var de skredet.

Det svenske Eurovision-ikon Loreen var et regulært flop som hovednavn på årets Jelling Musikfestival, hvor det gav god mening, at publikum stille og roligt begyndte at udvandre.

Jeg har dårligt nyt til folk i Odense.

Torsdag aftens koncert i Jelling med Loreen beviste desværre, at hun for det brede publikum ikke er meget mere end sit Eurovision-hit 'Euphoria', og derfor skal fynboerne, der venter hende på Tinderbox Festival lørdag den 29. juni skrue forventningerne helt ned.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Den 40-årige svensker ankom til Jelling iført sine karakteristiske lange sorte negle, en stor baggrundsskærm og to musikere til at understøtte det elektroniske lydbillede.

Hun er et imponerende menneske og hendes musik er meget messende og opbyggende, men det havde ingen synderlig positiv effekt.

Hendes storladne vindmaskine-pop føltes tværtimod monoton.

Der var godt skruet op for bassen, og flere gange lød det næsten som om, de ville gå over i et oldschool Medina-nummer – men det foldede sig aldrig rigtig ud, og ofte føltes det som at stå og kigge på en kunstinstallation.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Folk der stod helt forrest i pitten havde uden tvivl en fest, men resten virkede til at kede sig – inklusiv undertegnede – og da hun cirka halvvejs i koncerten havde fået fyret en langtrukken udgave af 'Euphoria' af, havde de fleste fået nok.

Jeg kunne godt se Loreen og hendes rave-agtige beat fungere på en lille natklub på den anden side af midnat, men det fungerede slet ikke før solnedgang i Jelling, hvor det knitrende musik mest endte som baggrundsstøj til aftensmaden.

Derudover forsøgte hun heller aldrig rigtig at fange mere end de forreste menneskers opmærksomhed.

Hun havde en sød lille intermezzo med en fan, der havde kastet en ring op til hende, men derudover forblev det en fest for de få.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Loreen har som bekendt vundet Eurovision to gange – senest i 2023 – og da hun til sidst netop sluttede af med sit seneste sejrsnummer 'Tatoo', fik hun en lille smule genoprejsning – men der var det jo allerede for sent.

Jelling Musikfestival skal ikke klandres for at tage en chance – og det var da på papiret et sjovt navn til plakaten – men i lyset af, at deres publikum kun kendte halvandet nummer, så var det måske en fejlbooking, de fleste havde set på lang afstand.