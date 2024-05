Kørelærere i Nordsjælland raser lige nu over, at ventetiderne på køreprøver er eksploderet.

Det betyder, at elever risikerer at betale op mod 50 procent mere for deres kørekort, på grund af sygemeldinger og pres på systemet hos Færdselsstyrelsen. De lange ventetider lægger et enormt pres på eleverne.

»For halvanden måned siden, var vi uheldige, hvis vi ventede to uger på en ny prøve. Vi kunne altid skaffe en tid - måske var det klokken syv om morgen, men den var der. Pludselig fra den ene dag til den anden, venter vi op til otte uger på en ny tid,« siger Martin Rønn Valentin, der ejer Valentins køreskole i Frederikssund, og fortsætter:

»Jeg føler ikke, at jeg kan lave mit arbejde, når jeg ikke kan komme af med eleverne på grund af de gigantisk lange ventetid.«

I nogle tilfælde er behovet for en ny prøve ude af elevens hænder.

Martin Rønn Valentins elev Cecilia Florijan fik aflyst sin køreprøve aftenen inden hun skulle til prøve.

Aflysningen kom, da en prøvesagkyndig fra Færdselsstyrelsen i Frederiksund sygemeldte sig.

Det problem kender kørerlærer Jonny Dahl også. En håndfuld af hans elever fik også prøver aflyst ved samme sygemelding, fortæller han.

»En af mine elevers prøve blev aflyst ti dage ud i fremtiden på grund af sygdom. Der tænker jeg, at det burde være muligt for Færdselsstyrelsen at rykke lidt rundt og finde en afløser,« siger han.

Indtil årsskiftet var sådan en situation ikke et problem.

»Færdselsstyrelsen plejede at give os en erstatningsprøve, hvis de selv aflyste indenfor 48 timer. Problemet er, at der nu ikke er nogen konsekvens, hvis en sagkyndig pludselig sygemelder sig.«

Ifølge de to køreskolelærere ender regningen i sidste ende hos eleven selv. Eleven skal nemlig holde kørefærdighederne ved lige, ved at købe ekstralektioner af kørelæreren.

»Nogen har behov for at køre hver anden uge. Jeg tager 1.000 for en ekstralektion, så det kommer hurtigt til at koste 3.000–4.000 kroner.«

Pengene kommer oven i prisen på lovpakken, som er de lektioner eleven skal igennem, før han eller hun kan gå til prøve. Den tager Martin Rønn Valentin 14.995 kroner for.

»Jeg har også nogen, der gerne vil have vedligeholdelseskørsel, hvor vi kører en gang om ugen. Så er det pludselig 7.000 kroner ekstra. Det betyder, at en sygemelding kan ende med en ekstraregning på næsten 50 procent for eleven.«

Er det ikke en god forretning for dig?

»Selvfølgelig er det godt for mig, men jeg vil hellere have, at eleverne har et godt forløb i stedet for sådan en lorteoplevelse. Det giver eleverne sindssygt meget stress og angst over et bestå prøven første gang,« siger Martin Rønn Valentins

Rasmus Agerskov Schultz, Kontorchef for køreprøver Øst under Færdselsstyrelsen, kender godt til de lange ventetider.

»Vi beklager rigtig meget, at vi står i den her situation, men lige nu er der en større efterspørgsmål på køreprøver, end vi har mulighed for at imødekomme. Det betyder desværre, at vi ser længere ventetider, end vi selv synes er rimeligt,« siger han.

Rasmus Agerskov Schultz forklarer, at prøvestedet, hvor køreprøven foregår, i Frederikssund er ramt af flere langtidssyge medarbejdere.

Præcis, hvor mange aflyste køreprøver sygemeldinger hos Færdselsstyrelsen i Frederiksund, kender Rasmus Agerskov Schultz ikke tallet på. Han ankernder dog, at presset i Frederiksund er blevet mere markant.

Fra Færdselsstyrelsens side vil man forsøge at afhjælpe problemet, ved at give medarbejderne en økonomisk gulerod.

»Vi tilbyder medarbejderne mulighed for overarbejde. I Nordsjælland og København vil man opleve, at der kommer flere ledige prøver i både hverdage og weekender. Vi kigger også på de teams, som ikke er lige så travle, så vi kan flytte ressourcer rundt,« siger Rasmus Agerskov Schultz

Ideen med at afskaffe erstatningsprøverne, var ifølge Rasmus Agerskov Schultz et oplæg fra kørelærerne selv.

»Det var branchen selv, der fremlagde det som et problem, fordi vi ikke altid kunne tilbyde lige så mange erstatningsprøver som, der var aflyste tider. Det betød at nogle kørelærere følte sig forfordelt,« siger han.

Han understreger, at situation ikke er fair overfor eleverne, der ender med højere priser på kørekortet. Ifølge ham vil aftalen om 12 initiativer mellem kørerlærerforenningerne og transportminister Thomas Danielsen (V) hjælpe problemet på længere sigt.