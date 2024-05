For anden gang på et år er en kvindelig advokat blevet tiltalt i en straffesag.

Første gang var i november 2023, hvor hun først var tiltalt og senere idømt fængsel for at have sendt forbudte kærlighedsbeskeder til sin kriminelle mand, da han sad varetægtsfængslet.



Nu er hun tiltalt for at skulle have videregivet fortrolige oplysninger i en stor rockersag, hvor 20 Comanchesrockere er anklaget for et brutalt overfald på en 20-årig hashsælger i Pusher Street på Christiania.

Det skriver Ekstra Bladet.



Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, at advokaten var hyret til at være forsvarer for en af de mange tiltalte rockere. I den forbindelse fik hun udleveret et fortroligt dokument af politiet.

Her stod der, at én af de 20 sigtede Comanchesrockere ville tilstå overfaldet på Staden.

Advarede familien

Ifølge politiet valgte advokaten, selvom det var fortroligt indhold, at fortælle folk uden for rettens fire vægge om tilståelsessagen.

Det skulle være sket ved, at hun kontaktede familien til den mand, der ville tilstå, og fortalte dem om den kommende tilståelse i den omfattende sag.

Derudover skal hun have advaret dem om, at det kunne få alvorlige konsekvenser for ham, hvis han valgte at gøre det.

Det har ikke været muligt at få oplyst af kvindens forsvarsadvokat, Rolf Gregersen, hvordan hun forholder sig til tiltalen.

Den kvindelige advokat er siden blevet fjernet fra sagen og er ikke længere forsvarer for den pågældende rocker.

Det var 28. april, at den 20-årige bodmedarbejder blev overfaldet af et maskeret tæskehold.

I anklageskriftet fremgår det, at anklagemyndigheden udover en fængselsstraf vil have advokaten frataget retten til at arbejde som forsvarsadvokat i straffesager i en af retten fastlagt periode.

Da hun blev dømt i november måned sidste år, blev hun idømt 30 dages betinget fængsel.

Hun blev fundet skyldig i at have kommunikeret med sin mand via sms, Snapchat og Instagram, mens han sad fængslet. Han har tidligere været en del af bandemiljøet syd for København.

Advokaten skal for retten til december.

B.T. følger sagen...