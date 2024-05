Toyota er lige nu en af de store vindere på det europæiske bilmarked, viser nye tal, og også i Danmark går salget strygende.

Det skyldes, at man er gået en helt anden vej end eksempelvis Tesla, mener dansk ekspert.

Den japanske bilgigant solgte i april 68.758 personbiler i EU, og det var en stigning på 48,5 procent i forhold til samme periode sidste år.

Det viser nye tal fra de europæiske bilproducenters brancheorganisation ACEA.

Og ser man på hele 2024 indtil nu, så er stigningen i forhold til januar-april sidste år på 22,7 procent. Der er indtil videre langet i alt 281.404 nye Toyotaer over disken.

Også i Danmark er Toyota flyvende, og ved udgangen af april var der indregistreret 4.984 nye personbiler fra Toyota i år. Det er flest af alle bilmærker i Danmark og svarer til en markedsandel på cirka 9,5 procent.

»Toyota er absolut en af vinderne lige nu. De nyder godt af den store efterspørgsel efter benzin- og hybridbiler i Europa,« konstaterer Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom hos FDM, og som følger bilmarkedet særdeles tæt.

»Og så har de en bred produktportefølje, som appellerer til rigtig mange forskellige målgrupper. De har et bredt spektrum af købere, og der er både billige benzinbiler og hybridbiler, som er lidt dyrere, udover elbilerne,« siger han.

BILSALG I DANMARK Nyregistreringer i Danmark (januar til april 2024). 1. Toyota 4.984 (9,5 procent)

2. Peugeot 4.417 (8,5 procent)

3. VW 4.225 (8,1 proecnt)

4. Tesla 4.106 (7,9 procent)

5. Mercedes-Benz 3.326 (6,4 procent)

6. Audi 3.175 (6,1 procent)

7. Renault 2.515 (4,8 procent)

8. BMW 2.452 (4,7 procent)

9. Citroën 2.286 (4,4 procent)

10. Volvo 2.213 (4,2 procent)

Ilyas Dogru fremhæver desuden Volkswagen blandt vinderne på det europæiske marked.

Og så peger han på, at Europa lige nu er »tre til fem år efter Danmark« på bilmarkedet, og generelt oplever man i EU-regi stor efterspørgsel efter hybridbilerne.

»Vi står lidt mellem to storme. Europa skal nok skifte til elbiler, men en stor del af landene er ikke klar til det,« mener han.

»Det er derfor, at vi ser, at de mærker, der har billige benzinbiler, er dem, der vinder markedsandele i Europa på kort sigt. Sådan er det ikke sikkert, at det vil forholde sig på længere sigt,« tilføjer han.

Men når Toyota har succes med et bredt produktsortiment, som appellerer til flere målgrupper, så står strategien i skærende kontrast til eksempelvis rivalerne fra Tesla, som sidste år var den suveræne markedsleder i Danmark med en markedsandel på over 12 procent, mener Ilyas Dogru.

»Det er den udfordring, Tesla har. De går tilbage, og det gør de, fordi de ikke har flere, især billigere, modeller i porteføljen,« understreger han.

»Når de ikke har flere nye modeller, kan man ikke forvente vækst. Enten må de præsentere nye modeller, eller også skal der komme prisnedsættelser,« siger Ilyas Dogru.

Sociale medier flyder over med profiler om privatøkonomi og sparetrick - men hvor meget kan du reelt spare? Det ser vi nærmere på i podcasten Spar Kassen, hvor vi blandt andet får en udregning, der viser, hvordan du kan spare 23.000 kroner om året.

Lyt på Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.