Det fik flere til at slå øjnene op, da Jonas Vingegaard pludselig blev spottet på Mallorca for få dage siden.

Ikke nok med, at danskeren havde forladt Glyngøre og taget turen sydpå for at kunne træne i bjerge kun halvanden måned efter sit voldsomme styrt, havde danskeren pludselig fået en tatovering på sin venstre overarm.

Det viser et billede, der blev delt på Facebook-profilen Ca'n Topa.

Du kan se billedet herunder.

Jonas Vingegaard trænede på Coll de Sóller søndag - med en tatovering på overarmen. Vis mere Jonas Vingegaard trænede på Coll de Sóller søndag - med en tatovering på overarmen.

Ifølge B.T.s oplysninger har Visma-stjernen dog ikke været en tur hos tatovøren.

Som mange ved det, er han til gengæld far til et tre-årigt barn – Frida – der har fået lov til at pynte sin far med en sommerfugl på overarmen.

I samme ombæring kan B.T. fortælle, at den dobbelte Tour-vinder har selskab af familien på ferieøen, hvor han lige nu kæmper en hård kamp for at blive klar til Tour de France.

Den 27-årige dansker lader til at have skiftet et gear op i træningen frem mod verdens største cykelløb, efter han rykkede fra flade Glyngøre til det bjergede terræn i Spanien.

Dermed har han skruet op for intensiteten i sin genoptræning frem mod Tour-starten i Firenze 29. juni.