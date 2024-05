»Liv, kan du ikke sætte pizzaen ind i … ind i … den, der varmer maden op?«.

Hun glemmer sommetider de ord, hun altid har kendt.

Hendes datter kan heldigvis godt regne ud, at Christine Kjærgaard mener ovnen.

Hukommelsestabet er blot ét af flere tegn på, at den 46-årige mors helbred bliver værre og værre.

Faktaboks: CCI CCI er forkortelsen for Craniocervical Instabilitet.

Det betyder, at der er instabilitet mellem hovedet og nakken og mellem første og anden nakkehvirvel.

Symptomerne på CCI er sorten for øjnene, stærke smerter, svimmelhed, pludselige spasmer og andre neurologiske symptomer.

Der har også været problemer med synet. Blæren, der ikke rigtig vil tisse. Hun har klippet sit hår af, fordi det er for drænede at vaske. Og så har hun ikke mindst en skærende smerte fra nakken til kraniet.

»Jeg er helt vildt bange. Det samme er min datter. Den gamle smerte er der hele tiden, og så er alt det her pludselig kommet oveni. Derfor bliver vi også nødt til at gøre noget. Nu,« siger Christine Kjærgaard.

Hun lider af CCI (Craniocervical Instabilitet, red.), som er en sjælden nakkesygdom, der giver skader på hjernestammen på grund af instabilitet mellem hovedet og nakken.

Og en sygdom, der, ifølge et spansk neuroteam, bestående af neurologer og neurokirurger, i værste tilfælde kan ende med at 'halshugge hende indefra', hvis hun ikke får en operation i nakken.

Det er ikke første gang, B.T. taler med Christine Kjærgaard.

Siden er det gået drastisk ned ad bakke med hendes helbred, forklarer hun.

I februar fortalte hun, hvordan hun febrilsk – og forgæves – havde forsøgt at få i hjælp i Danmark.

Over for B.T. oplyste cheflæge på Hjerne og Rygkirurgi på AUH, Gorm von Oettingen, i den forbindelse at det, ud fra deres vurderinger, ville være 'uetisk' at operere Christine Kjærgaard:

Christine og hendes datter, 20-årige Liv, har startet indsamlingen 'Christines kamp', der skal samle penge nok ind til operationen – men nu er tiden knap. Foto: Privat Vis mere Christine og hendes datter, 20-årige Liv, har startet indsamlingen 'Christines kamp', der skal samle penge nok ind til operationen – men nu er tiden knap. Foto: Privat

»Vores opgave som specialister i neurokirurgi har været at undersøge, om der er anatomiske forhold, som vi kan gøre noget ved med kirurgi. Vores samlede vurdering er desværre, at der ikke er forhold, vi kan afhjælpe med kirurgi,« lød svaret.

Et lignende svar fra det danske sundhedsvæsen fik sidste år Christine Kjærgaard til at tage sin 20-årige datter, Liv, i hånden og rejse mod en neuroklinik i Barcelona.

Forinden havde hun hørt om andre danske CCI-patienter, B.T. også tidligere har talt med, der ikke kunne få operationen – eller den rette hjælp – i Danmark, men derimod i udlandet.

Og da hun selv rejste til Spanien, fik hun sine bange anelser bekræftet: Hendes nakkehvirvler rykkede sig med 11 millimeter på hver side – hun var med andre ord livstruende syg, forklarede hun.

Derfor fik hun også en operationsdato 17. september i år. En dato, der, med den seneste udvikling, nu ligger for langt væk:

»Jeg har talt med neurokirurgen i Spanien, og de har nu rykket operationen frem til 26. juni. Altså om en måned. Det her er det værste setback, jeg har oplevet – og det reagerer de på,« siger hun i dag.

Der er bare ét problem.

Christine Kjærgaard skal selv punge ud for operationen, hun ikke kan få tilbudt eller betalt i Danmark.

Christine Kjærgaards helbred er styrtdykket siden februar. Foto: Privat Vis mere Christine Kjærgaards helbred er styrtdykket siden februar. Foto: Privat

I december 2023 startede hendes datter og hende derfor en indsamling, der siden har rundet 280.000 kroner ud af slutmålet på 550.000 kroner.

»Lige nu er det vigtigste, at vi når 450.000 kroner, så jeg kan få operationen. Der er fremmede mennesker, der hepper på os, og det er vi meget taknemmelige for. Det rammer dybt i maven,« siger den 46-årige og tilføjer:

»Vi har ikke rigtig talt om, hvis vi ikke når det. Det er nu, det gælder. Liv og jeg kiggede hinanden i øjnene i går. Vi havde begge ondt i maven.«

Christine Kjærgaard ligger fladt ned det meste af dagen. Selv en hovedpude under hendes skrøbelige nakke gør ondt.

Når hun en halv time ad gangen rejser sig for at gå på toilettet, varme en pizza i ovnen eller kramme sin datter, har hun en halskrave på.

Selvom bekymringerne er dem, der fylder mest, giver hun sig indimellem også tid til at drømme.

»Hvis jeg får operationen og alt går, som det skal, så skal Liv til at være ung. Det er mit største ønske for hende. Det er helt vildt urimeligt,« siger Christine Kjærgaard.

