Tager vi et helt overordnet kig på det vejr, som weekenden byder på, så ser det i store træk »pænt« ud.

Men søndag sker der alligevel et eller andet.

Det forklarer den vagthavende meteorolog ved DMI Klaus Larsen fredag morgen.

Hvis vi tager det hele i kronologisk rækkefølge, så lægger fredagen »i det store hele« ud i »den pæne afdeling«, som han formulerer det.

»Der er lige lidt skyer over det jyske, som brænder af her i løbet af formiddagen, og så bliver det med solskin og svag til jævn vind,« forklarer han.

Samtidig kan temperaturen komme op mellem 20-22 grader.

»Når vi når frem til lørdag, bliver det også i den pæne afdeling med sol, men en enkelt byge eller to i løbet af eftermiddagen kan nok ikke helt udelukkes,« siger meteorologen.

Dog bliver det måske lige »en tand« varmere end om fredagen, og termometrene kan derfor komme op på de 24 grader.

Faktisk får rigtig mange steder over de 20 grader lørdag – men ved kyster med pålandsvind kan det være lidt køligere.

»Så sker der straks lidt mere, når vi kommer ud på søndagen,« forklarer Klaus Larsen:

»Det starter ganske pænt, men i løbet af dagen bliver det faktisk hurtigt mere skyet, og der kommer byger, der efterhånden kan være med torden.«

Det er svært at spå om, hvor meget vand bygerne kan bringe med sig – især hvis de udvikler sig til tordenbyger, som kan være kraftigere.

»Mon ikke, det er sådan en fem-ti millimeter, de byger kan smide af sig, hvis der er torden i,« vurderer meteorologen.

Samtidig er det heller ikke til at sige, hvor bygerne ser ud til at kunne ramme, da det er »lidt over det hele«, lyder det.

»Så bortset fra søndag eftermiddag er det faktisk en hæderlig weekend,« konkluderer Klaus Larsen.