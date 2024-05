Hvis Roskilde Festival tænker sig rigtig godt om, så ringer de straks til Andreas Odbjerg og beder ham udfylde deres ledige koncert på Orange scene den 5. juli.

Ja, det giver faktisk ingen mening, at han endnu ikke har spillet på Danmarks største festival, for torsdag aften åbnede den 36-årige folkeforfører årets Jelling Musikfestival med et nyt lækkert festivalsæt, der kun havde få skønhedspletter.

Andreas Odbjerg ser ud til at gå endnu en stor sommer i møde.

For to år siden skød han sig ind i danskernes hjerter med 'Stor mand' og 'I morgen er der også en dag'.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Sidste sommer høstede han frugterne live med følelsesmæssige højdepunkter på Tinderbox og Smukfest, og i år bygger han yderligere på med nye hits, nye sange, der allerede lyder som hits, og et band, der fortsat spiller sindssygt blæret.

Andreas Odbjerg i Jelling var tidlig torsdag aften ren hygge og fællessang.

'Smugryger' satte tonen med den velkendte saxofon-lyd, 'Benny' er siden sidste år blevet et regulært live-hit, og en helt ny single med titlen 'I Made It' lød lynhurtigt som et nyt effektivt power-angreb fra Odbjergs velsmurte popmaskine.

Modsat sidste år havde ingen gæster med på scenen.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Ida Laurberg er fløjet fra reden, og Pil var åbenbart ikke mødt op endnu (Hun spiller senere i aften), så i stedet overtog to korsangerinder helt fint – men selvfølgelig uden samme effekt – scenen under de indlagte duetter.

Andreas Odbjerg teasede også for en ny Lamin-single, der bliver spændende at høre i den fulde version, og derudover gik det over stok og sten med den musikalske krammer 'Hvad skal verden med sådan en som mig?' som et af flere stærke øjeblikke.

Her kan også nævnes 'Stor mand', der først blev kørt helt ned i en højskole-agtig akustisk version for til sidst at eksplodere i originaludgaven, 'Føler mig selv 100', der stadig lyder helt frisk og 'Hjem fra fabrikken' med overskudsagtige hilsner til publikum.

Alt sad ikke helt i skabet.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Jeg forstår ikke, at 'Den vredeste mand i byen' fra Odbjergs seneste album ikke er blevet et hit, mens jeg til gengæld savnede (hunde) galskaben på 'hund i en lejlighed', hvor han havde fjernet sidste års gimmick med at lade publikum gø om kap.

Der gik også lidt for meget selvsmagende Copenhagen Jazz Week i den på Emma Sehested Høgh-nummeret 'Svært at være fantastisk', men det er hurtigt tilgivet.

Andreas Odbjerg er en uperfekt, perfekt popstjerne, der passer perfekt ind i tidsånden.

Jelling Musikfestival havde valgt – lidt ærgerligt – at lade ham åbne festivalen, så publikum endnu ikke havde fået rystet eftermiddagens regnskyl helt af sig, men han gjorde et solidt forsøg på at kickstarte festen.

Det var en rigtig rigtig rigtig fin åbningskoncert, og du kan roligt stille dig i kø til pitten, hvis du skal se ham på en af sommerens festivaler.