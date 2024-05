Der gik et sug gennem salen. Alle tabte simpelthen kæben.

For torsdag blev der trukket lod til årets French Open i Paris, og her var der særligt ét øjeblik, der løb med al opmærksomheden.

Da den spanske tennislegende og gruskonge Rafael Nadal blev trukket op af bowlen under det storstilede show på Roland Garros-anlægget, sad de fremmødte pludselig forstenede tilbage, da de kiggede op på tavlen.

Her gik det nemlig op for dem, at spanieren, der har vundet turneringen hele 14 gange, men som har kæmpet i et år med alvorlige skader og derfor ikke er seedet til turneringen, endte med at trække én af de allerstørste stjerner i første runde.

Rafael Nadal har fået en svær lodtrækning ved French Open. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Rafael Nadal har fået en svær lodtrækning ved French Open. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

For tyskeren Alexander Zverev, der i øvrigt er én af de mest formstærke spillere i verden lige nu, venter nemlig i et kæmpe brag.

Årsagen til salens reaktion skal dog findes i, at det meget vel kan være sidste gang i karrieren, at Rafael Nadal stiller op ved French Open.

I flere måneder har han antydet, at 2024 muligvis er hans sidste sæson som professionel.

Og netop derfor havde de mange fremmødte tilskuere da også svært ved helt at acceptere, at det med stor sandsynlighed kan ende med at blive en kort fornøjelse i Paris for Nadal.

Det samme gør sig gældende på det sociale medie X, hvor adskillige fans ærgrer sig over dagens lodtrækning.

Det viser et mindre udpluk af kommentarsporet på French Opens officielle side:

Det er så unfair!

Skidt behandling af den bedste spiller nogensinde.

Hvor er det trist, at han får sådan en lodtrækning.

Det her er så forkert. Nadal burde have været seedet.

Det er ikke i orden. Sikke en måde at vise respekt til den bedste grusspiller nogensinde.

Hvor er det latterligt!

Rafael Nadal og Alexander Zverev mødtes i semifinalen ved netop French Open i 2022, hvor tyskeren trak sig med en skrækskade.

Også de to danske stjerner Holger Rune og Clara Tauson fik torsdag svar på, hvem de skal møde i første runde på det berømte grusunderlag.

Det kan du finde ud af LIGE HER.