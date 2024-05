Sæsonens vigtigste turnering står for døren.

Og Holger Rune har nu fået svar på, hvem han indleder den franske grus-turnering imod.

I første runde venter den 33-årige brite Daniel Evans, der er placeret som nummer 60 på verdensranglisten - og selv om de to aldrig har krydset ketchere, så vurderer B.T.s tennisreporter i Paris, Jakob Kløcker, at det danske stortalent har alle muligheder for at komme godt fra land.

»Holger Rune kan roligt puste ud. Det er en RIGTIG god lodtrækning, som den danske stjerne lige har fået,« understreger Jakob Kløcker.

Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

»Britiske Daniel Evans, der på INGEN måde er nogen grusspecialist, i første runde. Det er en kæmpe gave. Og derefter formentlig italienske Flavio Cobolli i anden runde. Hvis danskeren slikker sig om munden lige nu, så forstår vi det godt.«

Men der venter væsentlig skrappere modstand til Rune allerede i fjerde runde - hvis han når så langt.

»At Rune så kan møde enten Alexander Zverev eller legenden Rafael Nadal i fjerde runde, det må han leve med, når han tager sin seedning i betragtning. Det kan til gengæld blive en gigantisk kamp på Philippe Chartrier, hvis Rune kommer så langt. De danske tennisfans må være helt oppe at køre over udsigten til det eventuelle brag i fjerde runde«

B.T.s tennisreporter er også begejstret for Clara Tausons lodtrækning i Paris.

»Clara Tauson må også være godt tilfreds, for udsigten til at møde den rutinerede tysker Tatjana Maria får hende i hvert fald ikke til at ligge søvnløs.«

»Værre bliver det dog i anden runde, hvor Jelema Ostapenko, der tidligere har vundet turneringen, formentlig venter. Men danskeren havde hende altså helt ude i tovene tidligere på året i en dramatisk kamp. Hvis der var én af topspillerne, som Tauson kunne have drømt om, så var det nok hende.«