Hvidovre har intet at spille for lørdag mod Lyngby - og dog ...

OB's Superliga-skæbne hviler i hænderne på allerede nedrykkede Hvidovre.

Hvis ikke fynboerne skal rykke ned i landets næstbedste række, så kræver det, at Hvidovre lørdag slår Lyngby hjemme - samtidig med, at OB vinder i Viborg.

Og i Hvidovre mærkes det i den grad, at man spiller for fynsk overlevelse lørdag.

»Jeg har fået masser af personlige mails fra fynboer,« fortæller sportschef Peter Lassen.

»Men det er nogle virkelig søde mails fra OB-fans, der spørger, om vi ikke nok vil gøre alt for at vinde.«

Og det kan vise sig at være særdeles indbringende for Hvidovre at redde den odenseanske storklub ud af pinen.

»Vi er blevet lovet ...ja, jeg ved ikke hvad efterhånden«

»Der er eksempelvis én, der har lovet en kasse Albani-øl til hver spiller, hvis vi vinder. Og jeg forstår det jo godt - der er mange følelser i spil,« fortæller Peter Lassen.

Og sportschefen kan berolige de mange fynske fans. Hvidovre har ikke tænkt sig at strække gevær, selvom sommerferien lurer lige om hjørnet.

»Vi er professionelle, og vi vil gøre alt for at slutte godt af i Superligaen. Så vi kæmper på samme måde, som vi har gjort i alle andre kampe i denne sæson. «

»Vi angriber modstanderne, ryger lige i smasken på dem. Og på vores gode dage er vi rigtig gode,« understreger Peter Lassen.

Det er lørdag klokken 15.00, at den sidste nedrykker i årets Superliga skal findes.