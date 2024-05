Det er sket flere steder i Europa. De lokale indbyggere har protesteret mod den støt stigende mængde af turister.

Og det kan ende galt.

»Problemet vokser. Det bliver værre og værre, og det er trist,« siger turismeforskeren Åsa Helen Grahn til norske Dagbladet:

»Jeg er bange for at det vil kulminere i voldelige hændelser, og det kan blive grimt.«

Det er ikke mindst i Spanien, at lokalbefolkningen flere steder har sagt stop.

På Kanarieøerne har der været demonstrationer. På Mallorca har hotelejere og restauratører protesteret. Andre steder som i Barcelona har lokalpolitikere råbt højt.

Fornævnte Åsa Helen Grahn fra Universitetet i Stavanger fortæller i øvrigt, at hun har en veninde, der i samme spanske storby har oplevet at få kastet en vandflaske efter sig suppleret af tilråbet »fucking tourist«.

Derfor frygter hun for konsekvenser i fremtiden, hvis disse konflikter ikke bliver løst.

Og ikke mindst hvis lokalbefolkningens utilfredshed ikke blive bliver hørt eller taget hensyn til.

Hvilket omvendt kan skabe frygt hos turister for at besøge særlige steder i deres ferie.

»Det vil være frygteligt trist, hvis folk holder op med at rejse derhen. Derfor skal vi begynde at lytte til dem, som er frustreret og aktivt involvere dem i at finde svar,« siger Åsa Helen Grahn:

»For lige nu er der mange, der ikke kan klare at leve i deres egen hjemby, fordi priserne eksempelvis tvinges i vejret på grund af turisterne.«