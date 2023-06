Der er mange, der ikke længere vil acceptere udskejelserne.

'Nu er det nok,' som overskriften lyder på et opråb fra restauratører samt hotel- og natklubsejere.

For ifølge tysksprogede Mallorca Zeitung er festen ved Playa de Palma ud for den populære spanske ferieøs hovedby Palma gået over gevind.

Der er simpelthen for mange berusede turister, der gør, hvad der passer dem.

Natteliv ved Playa de Palma. Foto: Jens Kalaene/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Natteliv ved Playa de Palma. Foto: Jens Kalaene/AP/Ritzau Scanpix

'Det kan ikke passe, at vi syv måneder om året skal døje med folk, der bryder reglerne fra klokken 23 til 04, uden at der bliver gjort noget ved det,' som det lyder i skrivelsen fra de mange forretningsdrivende, der ellers lever af turisterne.

Men det er tilsyneladende ikke kun om natten, at festen er for vild.

Over for den engelsksprogede Majorca Daily Bulletin fortæller Beatrice Ciccardini, der ejer restauranten Zur Krone, at det aldrig har været værre end i år.

»Der er ingen ende på drikkeriet. Nogle går stadig fulde rundt i gaderne klokken 9 om morgenen,« fortæller hun.

Bred strand ved Playa de Palma. Foto: Clara Margais/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Bred strand ved Playa de Palma. Foto: Clara Margais/AP/Ritzau Scanpix

I samme medie vurderer restauratøren Michael Bormann, at de mange festglade turister forsøger at indhente det tabte fra coronatiden.

Hvilket tilsyneladende også har udløst en ændret profil for de gæster, der besøger øen.

»I juni plejer der at komme par eller familier med børn. I år dominerer sportshold og unge mennesker, der vil feste,« siger han.

Playa de Palma er i forvejen underlagt skrappere regler som en såkaldt turistzone, men det tilsidesættes tilsyneladende af myndighederne, lyder kritikken fra restauratører samt hotel- og natklubsejere.

'Den manglende kontrol med alkoholforbruget på åben gade og manglen på foranstaltninger til at straffe lovovertrædelserne bringer den vigtige feriezone i fare – og udgør også en risiko for fremtiden,' lyder det i skrivelsen fra dem.