Et NATO-fly på kornet.

Det er, hvad en opsigtsvækkende video som det russiske forsvarsministerium har delt på beskedtjenesten Telegram, angiveligt viser.

På beskedtjenesten skriver russerne selv:

»Besætningen på fregatten »Admiral Gorshkov« gennemførte en øvelse i luftforsvar i Atlanterhavet.

Tre mål blev indsat i træningskomplekset, som nærmede sig fra forskellige retninger og forskellige højder.«

Til det norske medie Dagbladet udtaler en talsmand fra det norske forsvar, at det er svært at identificere flyets nationalitet.

Men der skal være tale om et fly af typen Boeing P-8 Poseidon, som er et overvågningsfly.

»Ud fra kvaliteten af ​​billederne, og manglen på en mere præcis tids- og positionsangivelse, er det svært at identificere nationalitet. Vi har derfor ikke grundlag for at bekræfte, om det er en norsk P-8,« siger talsmand for det norske forsvars operative hovedkvarter, Henrik Omtvedt Jenssen.

Flere lande i NATO er i besiddelse af og bruger fly som det i videoen.

Det er lande som Norge, England og USA.

Ifølge Dagbladet er den russiske fregat udstyret med særlige missiler, der kan bære atomsprænghoveder.