Kommunaldirektør Mette Jeppesen kan snart være fortid i Ringsted Kommune.

For et enigt økonomiudvalg har besluttet at indstille, at samarbejdet med hende skal ophøre.

Det skriver TV2 Øst, som henviser til en pressemeddelelse udsendt på kommunens hjemmeside.

Der lyder det, at økonomiudvalget onsdag aften blev enige om at fremsætte indstillingen til byrådet.

»Begrundelsen er, at økonomiudvalget ønsker en anden profil til den fremadrettede ledelse af Ringsted Kommune,« lyder det i pressemeddelelsen

Det er byrådet, der træffer den endelige beslutning i sagen.

Indtil den er truffet, er Mette Jeppesen fritaget for tjeneste, oplyses det.

Beslutningen forventes at falde på et lukket ekstraordinært byrådsmøde 30. maj.