Den store flod i Paris risikerer at gøre atleter syge, men det er det mest spektakulære sted at afvikle konkurrencer, slår dansk direktør og sportschef fast. De anbefaler vaccination.

Der er fordele og ulemper ved alting, siger man.

Flere OL-konkurrencer skal afholdes i Seine, og to danske triatleter kan være på vej i floden denne sommer.

Problemet er bare, at der risikerer at være et forhøjet niveau af colibakterier i vandet, der kan gøre atleterne syge, og derfor anbefaler Triatlon Danmark vaccine, fortæller Rasmus Henning, der er forbundets sportschef og direktør, til B.T.

Triatlon-forbundet ville ikke have byttet scenen ud. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Triatlon-forbundet ville ikke have byttet scenen ud. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er ikke unormalt med vacciner, når man rejser rundt i verden for at konkurrere, siger han.

»Da det var i Rio (i 2016, red.) var der også forskellige ting. Jeg var selv med i Beijing i 2008, og der var også noget. Så det er meget normalt, når man sender større delegationer afsted ud i verden. Det kommer vi også til at gøre den her gang,« siger den tidligere topatlet, der er blevet nummer syv og otte ved sine OL-deltagelser.

Briterne er i øvrigt på linje med det danske forbund, slog de for nylig fast over The Independent.

»Vi skal have en tyfus- og hepatitis A-vaccine på forhånd og være på antibiotika efter løbet, uanset hvad vandprøverne viser,« sagde svømmeren Hector Pardoe for nylig.

Også tyfus-vaccinen har forbundet vendt med Team Danmarks læger, og den er ligeledes en mulighed, fortæller den danske triatlon-chef.

»Vi kommer slet ikke til at kræve det, mens så kan man tage sine forholdsregler i hvert fald.«

Rasmus Henning havde ikke byttet den storslåede scene ud med en anden lokation, selvom renere vand da havde været at foretrække i floden, som frankmændene har brugt 10 mia. kroner på at forbedre.

»Det er en mild form for sundhedsrisiko, men rent eventmæssigt er det så spektkulært, og det synes vi også. Det er en unik mulighed for at vise sporten frem.«

»Vi vil meget hellere have svømning i Seinen og cykling og løb på Champs-Élysées end ved en sø ude i en omegnskommune.«

»Ingen af os blev syge, da vi var dernede sidste år, så det er jo ikke, fordi man bliver syg, bare fordi man stikker en storetå i vandet.«

Sidste år havde forbundet fire atleter til test i Byernes By - i år ser det ud til, at der kommer to danske triatler med til OL, nemlig Alberte Kjær Pedersen og Emil Holm.