I 17 år arbejdede den thailandske kvinde trofast for en rig, fransk kvinde på den populære ferieø Koh Samui.

Men Nutwalai Phupongta havde ikke i sin vildeste fantasi forstillet sig, at det pludselig ville gøre hende til mangemillionær.

Det forklarede den 49-årige thai-kvinde på thailandsk tv, efter det forleden stod klart, at hendes stenrige arbejdsgiver havde testamenteret hele sin formue til husholdersken.

Der altså nu ifølge tyske Bild selv får rigeligt råd til at ansætte sin egen stuepige.

Ifølge den lokale thailandske avis Bangkok Post flyttede franske Catherine Delacot, 59, i sin tid ind i en pragtvilla på Koh Samui sammen med sin eksmand, der også var fransk.

Catherine Delacot var meget velhavende og ejede to ejendomme med flere huse.

Men ægteskabet gik i stykker, og den franske forretningskvinde boede derefter alene i villakomplekset, hvor hun udlejede fem sommerhuse med pool til gæster på sin 3.200 kvadratmeter store ejendom.

Hendes husholderske boede ikke på ejendommen, men kom forbi hver dag for at klare praktiske opgaver.

I mandags blev den franske kvinde dog fundet død på terrassen i sin villa af pooldrengen. Hendes lig lå i en liggestol med et skudsår i venstre tinding og krudtslam på venstre hånd.

Ved siden af fandt tilkaldte politifolk en pistol (kaliber .45), et glas vodka, cigaretter og et projektil.

Pistolen havde den velhavende, franske kvinde købt efter et indbrud, og efterforskerne mener, at hendes død var et selvmord.

Før sin død skulle Catherine Delacot angiveligt have fortalt sin husholderske, at hun havde kræft.

Hun overførte også 500.000 thailandske baht (godt 94.000 kroner) til Nutwalai Phupongta før sin død, for at husholdersken kunne betale for sin arbejdsgivers begravelse.

Den franske kvinde sendte også beskeder til flere bekendte, hvor hun fortalte, at hun ville overlade sine ejendele til tjenestepigen.

Arven omfatter ejendommen med feriehusene, en anden ejendom i nærheden, en bil og kontanter til en samlet værdi af 100 millioner baht (knap 19 millioner kroner).