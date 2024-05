Wanda Nara excellerer i at gøre opmærksom på sig selv. Og nu har fodboldfruen gjort det igen.

Den argentinske model har indgået et opsigtsvækkende samarbejde med firmaet Divas Play.

Du har nok gættet rigtigt. Det er en onlineplatform med frækt indhold. Wanda Nara offentliggør selv samarbejdet til sine 17 millioner følgere på Instagram.

Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

Wanda Nara og Mauro Icardi. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Wanda Nara og Mauro Icardi. Foto: MARCO BERTORELLO

'Jeg vil gerne annoncere, at jeg har skrevet under på en kontrakt for at være ansigtet på Divas Play i hele verden,' skriver Wanda Nara.

'Holdet, som rejste til Europa for at gøre det her til virkelighed, er utroligt, og fra i dag vil I møde mig på Divas Play. Der er meget stærke produktioner på vej! Vi ses dér.'

Wanda Nara er kendt for at være sammen med Galatasaray-spilleren Mauro Icardi. De to har fundet sammen påny efter et storomtalt og dramatisk brud.

Men nu lever målscoreren og Nara – der i øvrigt er Icardis agent – angiveligt et fredfyldt forhold.

Nara har tidligere været vært på italiensk tv og medvirket i en række tv-programmer.

Bølgerne gik i forvejen højt, da Nara og Icardi fandt sammen i 2014.

Forinden var hun nemlig gift med en anden fodboldspiller, Maxi Lopez, som var holdkammerat med Mauro Icardi i Sampdoria.

Læs mere om det her.