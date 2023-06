Bedst som man troede, at kapitlet mellem Wanda Nara og fodboldspilleren Mauro Icardi var helt slut, formår stjerneparret endnu engang at tiltrække opmærksomhed.

På Instagram afslører de nemlig, at kærligheden til hinanden ikke er brast, trods det sidste år blev bekræftet, at de skulle skilles.

Både Icardi og Nara har delt et billede af dem sammen med tilhørende hjerteemojis.

Det har i den grad været en rutsjebanetur for Galatasarays Mauro Icardi og Wanda Nara, der desuden fungerede som hans agent.

»Nå, jeg kom til Argentina, fordi jeg er ved at forberede Mauros skilsmisse. Jeg er ved at organisere det, så jeg kommer til at blive et par dage mere. Vi skal skilles, fordi jeg ikke orker mere. Det var mig, der bad om at blive skilt,« sagde Wanda Nara til en bekendt i august sidste år.

Efterfølgende bekræftede hun, at forholdet var slut, men det var langt fra første gang, at det argentinske stjernepar endte på forsiderne verden over på grund af knas i parforholdet.

I februar 2022 var parret ligeledes i stor krise, da Wanda Nara beskyldte Mauro Icardi for utroskab.

Noget, som da også dengang fik Nara til at søge om skilsmisse fra den tidligere Inter-stjerne.

Parret forblev dog sammen trods den store krise, men ifølge spanske og argentinske medier skyldes det ene og alene én ting: penge.

Det endte dog alligevel i en skilsmisse til sidst, men nu tyder alt altså på, at Nara og Icardi er sammen igen, igen.