Familiemoren Majbritt Hansen på 37 år blev så glad, da hun sidste weekend kiggede i Nettos tilbudsavis.

Her var et billede af en kop med teksten 'verdens bedste mormor', og prisen fik hende særligt til at smile.

»Jeg kunne se, at den kostede 20 kroner, så da vi har småt med penge, ville det være en perfekt gave jeg kunne give min mor til mors dag fra vores tre børn,« siger Majbritt Hansen, der er social- og sundhedsassistent.

Men så startede et sandt mareridt.

Her ses annoncen, der var i Nettos tilbudsavis fra 27. april 3. maj. Foto: netto.dk

Det endte med at være Tour de Sydjylland, hun og manden kom ud på for at forsøge at finde koppen fra tilbudsavisen.

De var rundt i samlet 14 Netto-butikker i Vejen, Brørup, Bramming og de største byer i Esbjerg og Kolding, og ingen af stederne fandt de koppen.

»Jeg synes, det er skuffende, at Netto kan sende en avis ud, og så har de ikke en lovet varer så mange steder,« siger hun.

Det gjorde det kun endnu værre, at Majbritt Hansen før har oplevet, at tilbudsvarerne i Nettoavisen er pist væk.

Majbritt Hansen var rundt i 14 Netto-butikker uden at finde den annoncerede kop. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Jeg har før oplevet, at varerne i tilbudsavisen fra Netto har været udsolgt, så da jeg er på barsel, kørte jeg mandag hen til nærmeste Netto for at købe en kop,« siger hun og tilføjer:

»At de så alligevel ikke var hos Nettos butikker i fem byer, er simpelthen for dårligt.«

Det lykkedes hende dog at få skaffet en kop, der befandt sig i en Netto-butik i Rødovre. Altså 243 kilometer fra Vejen på den anden side af Storebæltsbroen.

»Mine svigerforældre bor i Rødovre, og da de hørte om vores store udfordring, prøvede de at kigge i Netto-butikker nær dem. Og i den anden butik de kiggede, fandt de en mormor-kop, de så kunne sende til os,« siger Majbritt Hansen.

Jacob Krogsgaard Nielsen, pressechef i Salling Group, der driver Netto, hvad siger du til at varer, der var i tilbudsavisen, der udkom lørdag den 27. april, allerede få dage efter ikke var i Nettos butikker i Kolding, Vejen, Brørup, Esbjerg og Bramming?

»Først og fremmest er vi da drønærgerlige over, at jagten på et krus blev så besværlig, som den gjorde. Heldigvis lykkedes det,« siger han.

Pressechefen slår fast, at kopperne havde mærkatet SPOT-varer i tilbudsavisen.

»Det sagt, så er alle vores SPOT-varer ikke en del af vores faste sortiment, og derfor får vi altid varerne hjem i begrænsede mængder. Dem fordeler vi efter bedste evne på tværs af alle landets Netto’er, og når den sidste vare, en kop i det her tilfælde, er solgt, så har vi desværre ikke flere,« siger pressechefen og tilføjer:

»Først til mølle om man vil, som vi også skriver i vores butikker.«

Majbritt Hansen er stiktosset over det svar.

»Først til mølle! For mig virker det bare forkert at drive butik på den måde,« siger hun og tilføjer:

»Jeg er i hverfald blevet træt af at læse deres tilbudavis og foretrækker et andet sted at handle.«

