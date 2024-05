Der er lige nu stor mystik om det, der onsdag blev fundet på en strand lidt syd for Aarhus.

For selvom vildsvin ikke må leve frit i naturen i Danmark, var det netop et dødt vildsvin, der lå på stranden.

Men der er ingen god forklaring på, hvordan det er havnet der, skriver TV 2 Østjylland.

Det er langt fra første gang, at døde vildsvin driver i land på danske kyster, men det er højst usædvanligt, at det sker så langt nordpå som Aarhus.

Dødt vildsvin fundet ved Fløjstrup Strand syd for Aarhus. Foto: Frederik Roland Vis mere Dødt vildsvin fundet ved Fløjstrup Strand syd for Aarhus. Foto: Frederik Roland

Normalt driver de i land på kyster i det sydlige Danmark – som regel fra Polen og Tyskland, hvor de lever frit.

»Der er ikke noget, der hjælper os ret meget i forhold til at sige, hvor det kommer fra,« siger Mette Kirkeskov Sie, enhedschef for kontoret for dyresundhed i Fødevarestyrelsen, til TV 2 Østjylland.

Fødevarestyrelsen har været i kontakt med både DMI – for at klarlægge strømretningerne – og områdets vildsvinebesætninger.

Men ingen mangler et vildsvin, lyder det.

Kun få kilometer fra stranden ligger Dyrehaven, hvor Niels Jørgen Friis, biolog og ansvarlig for Dyrehaven, allerede onsdag blev kontaktet af Fødevarestyrelsen.

Men alt er ok i Dyrehaven.

Vildsvinet var ikke øremærket.

Fødevarestyrelsen oplyser til TV 2 Østjylland, at dyret er blevet undersøgt for, om det er smittet med afrikansk eller almindelig svinepest, og at det siden er blevet sendt til destruktion.

I hele 2023 blev kun ét vildsvin spottet på dansk jord, så det tyder på, at det 70 kilometer lange vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland virker.

Vildsvinet er langt fra det eneste opsigtsvækkende dyrefund de seneste dage.

Torsdag blev en død haj fundet på en cykelsti nær Ringkøbing, og onsdag aften gik en elg pludselig på vejen nær Lille Vildmose i Nordjylland.