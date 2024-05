En gymnasiefest med ravetema fredag aften har fået et sviende efterspil for flere elever.

Noget er nemlig tilsyneladende gået helt galt i løbet en fest på Horsens Gymnasium og HF, hvor en større gruppe elever efterfølgende har måttet en tur forbi vagtlægen med svie og smerter i øjnene.

»Jeg troede først, at jeg måske havde fået sådan noget sprayglimmer i øjnene, da jeg vågnede, og det sved helt vildt. Så skrev jeg så med nogle andre fra festen, og fandt ud af, at jeg ikke var den eneste,« siger en 19-årig gymnasieelev, der deltog i festen, som B.T. har været i kontakt med.

Han ønsker at hensyn til sin skolegang ikke at medvirke med navn i denne artikel.

Den 19-årige mand fortæller, at han efter at være vågnet op med de meget sviende øjne ender med at tage til vagtlægen i Horsens omkring kl. 13 lørdag, da øjnene bliver ved med at svie og gøre ondt.

Det er her, han bliver klar over, at det måske er lyset til festen, der har været på spil.

Sådan så det ud, da den 19-årige mand vågnede lørdag morgen. Foto: Privat Vis mere Sådan så det ud, da den 19-årige mand vågnede lørdag morgen. Foto: Privat

I venteværelset hos vagtlægen sidder der allerede flere andre deltagere fra gymnasiefesten fredag.

»Lægen kigger bare på mig, og konstaterer, at jeg vist også har været til gymnasiefest. Så siger han, at jeg havde en skade på det yderste lag af øjet. Jeg fik noget salve, og så skulle jeg bruge solbriller, indtil det holder op med at gøre ondt,« fortæller den 19-årige.

Søndag morgen er smerterne i øjnene dog allerede aftaget meget, fortæller han videre.

TV 2 Østjylland har været i kontakt med flere elever, der har haft problemer med øjnene efter festen, og talt med gymnasiets rektor, Flemming Steen Jensen.

Rektoren forklarer, at man har haft det samme lys til fester på gymnasiet tidligere uden problemer, og at man derfor lige nu ikke er helt klar over, hvad der egentlig har forårsaget problemerne hos eleverne.

Der kan være tale om et ødelagt filter på de lamper, der er brugt til festen, men det er endnu ikke sikkert.

»Når man sender sine unge mennesker til gymnasiefest, skal det være sikkert. Derfor undersøger vi det meget grundigt, og vi tager det alvorligt. Vi er på sagen hele tiden lige nu,« siger rektoren.

Han har skrevet ud til alle skolens elever på skolens beskedsystem Lectio og opfordret dem til at søge lægehjælp, hvis de har ondt i øjnene.

Lyset fra festen skal nu undersøges af festfirmaet Firedisko, der tændte op for tre forskellige typer lys på dansegulvet, forklarer firmaets ejer, Simon Ringholm, søndag eftermiddag til TV 2 Østjylland.